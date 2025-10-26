Elecciones 2025: así votaron los famosos

Falta poco más de una hora para que cierren las mesas: hasta las 15 había votado el 41% del padrón
Falta poco más de una hora para que cierren las mesas: hasta las 15 había votado el 41% del padrón
La Plata: fue a votar, tenía pedido de captura por violencia de género y terminó preso
El dólar después de las elecciones: Caputo adelantó que pasará
VIDEO. Votó Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
VIDEO.- Se vota a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
Hay una app para seguir los resultados desde el teléfono celular
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y confirman que hay 8 fallecidos
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los famosos cumplieron con su deber ciudadano y se acercaron a las escuelas para votar en las elecciones legislativas 2025. Desde Flor de la V hasta Lalo Mir, las celebridades argentinas retrataron su paso por las urnas.
Jorge Rial compartió en sus historias de Instagram una postal suya “con el voto entre los dientes”, desde su automóvil. “Recién votado”, expresó el locutor y conductor Lalo Mir.
Flor de la V se acercó al centro de votación con un estilo relajado, de color beige, junto a su esposo, Pablo Goycochea. Lizy Tagliani también compartió en sus historias el momento de colocar la boleta en la urna.
Pamela David y su esposo, Daniel Vila, se dejaron ver tras sufragar, ambos con un look relajado y una sonrisa en el rostro. Cristina Pérez pasó por la UCA (Universidad Católica Argentina) de Puerto Madero para emitir su voto.
Nancy Pazos, desde el colegio Wellspring de Del Viso, escribió en sus redes sociales: “Hoy, Pablo Grillo no puede votar. Anda vos a votar por él. Los pueblos pueden equivocarse, pero no se suicidan ¡Vamos Argentina!”. María Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri, votó en una escuela de Palermo: “¡A cumplir con el deber cívico! Hoy a las 10 am hay una votación muy ágil en Bayard”.
Graciela Alfano votó en el Instituto Educativo Eccleston, de CABA, mientras “se recupera de un herpes zoster que tuvo”. Pepe Cibrián no quiso faltar a las elecciones de este domingo 26 de octubre.
Mica Viciconte contó “Votamos ya”, en sus redes sociales, con una fotografía junto a su hijo Luca Cubero. Mariano Martínez y Barby Franco también se sumaron a la jornada electoral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí