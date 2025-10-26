Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025: así votaron los famosos

26 de Octubre de 2025 | 15:27

Los famosos cumplieron con su deber ciudadano y se acercaron a las escuelas para votar en las elecciones legislativas 2025. Desde Flor de la V hasta Lalo Mir, las celebridades argentinas retrataron su paso por las urnas. 

Jorge Rial compartió en sus historias de Instagram una postal suya “con el voto entre los dientes”, desde su automóvil. “Recién votado”, expresó el locutor y conductor Lalo Mir. 

Flor de la V se acercó al centro de votación con un estilo relajado, de color beige, junto a su esposo, Pablo Goycochea. Lizy Tagliani también compartió en sus historias el momento de colocar la boleta en la urna. 

Pamela David y su esposo, Daniel Vila, se dejaron ver tras sufragar, ambos con un look relajado y una sonrisa en el rostro. Cristina Pérez pasó por la UCA (Universidad Católica Argentina) de Puerto Madero para emitir su voto. 

Nancy Pazos, desde el colegio Wellspring de Del Viso, escribió en sus redes sociales: “Hoy, Pablo Grillo no puede votar. Anda vos a votar por él. Los pueblos pueden equivocarse, pero no se suicidan ¡Vamos Argentina!”. María Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri, votó en una escuela de Palermo: “¡A cumplir con el deber cívico! Hoy a las 10 am hay una votación muy ágil en Bayard”. 

Graciela Alfano votó en el Instituto Educativo Eccleston, de CABA, mientras “se recupera de un herpes zoster que tuvo”. Pepe Cibrián no quiso faltar a las elecciones de este domingo 26 de octubre.

Mica Viciconte contó “Votamos ya”, en sus redes sociales, con una fotografía junto a su hijo Luca Cubero. Mariano Martínez y Barby Franco también se sumaron a la jornada electoral.

 

