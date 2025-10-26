Cómo van a funcionar los servicios

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
■ RESIDUOS
El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.
■ SALUD
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107
■ CONTROL CIUDADANO
La Subsecretaría de Control Ciudadano llevará a cabo los controles usuales y recibirá denuncias en la sede de 20 y 50, pero no se desarrollarán tareas administrativas (incluido el trámite de licencias).
Periodistas extranjeros cuestionaron el trato oficial
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
■ ESPARCIMIENTO
La República de los Niños estará abierta en su horario habitual, de 10 a 18.
■ ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.
■ MERCADO REGIONAL
El Mercado Central funcionará de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional realizará las descargas a partir de las 22 de hoy.
■ TRANSPORTE
Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.
■ CEMENTERIO MUNICIPAL
Abrirá de 8 a 12 tanto para el público como para el servicio de cochería.
■ PUBLICIDAD EL DIA
La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Por lo cual volverá a atender al público en la jornada de mañana.
