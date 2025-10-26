Cómo van a funcionar los servicios

■ RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

■ SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107

■ CONTROL CIUDADANO

La Subsecretaría de Control Ciudadano llevará a cabo los controles usuales y recibirá denuncias en la sede de 20 y 50, pero no se desarrollarán tareas administrativas (incluido el trámite de licencias).

■ ESPARCIMIENTO

La República de los Niños estará abierta en su horario habitual, de 10 a 18.

■ ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

■ MERCADO REGIONAL

El Mercado Central funcionará de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional realizará las descargas a partir de las 22 de hoy.

■ TRANSPORTE

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

■ CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá de 8 a 12 tanto para el público como para el servicio de cochería.

■ PUBLICIDAD EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Por lo cual volverá a atender al público en la jornada de mañana.

