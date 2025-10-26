VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta

Una vez más, la Región estuvo “pasada por agua” y el resultado de las lluvias, no fue nada alentador. Calles anegadas e intransitables, hogares inundados, árboles caídos y zonas enteras sin luz, representaron un panorama que, cada vez más, aumenta su frecuencia frente a la caída de agua.

La fuerte tormenta que se desató desde la madrugada del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado, no solo dejó un acumulado superior a los 100 milímetros de lluvia en La Plata y el Gran La Plata, sino también un creciente malestar vecinal.

De acuerdo con los registros oficiales otorgados por la Comuna, la zona más afectada por el caudal de agua en menos de 48 horas fue Melchor Romero, que reportó un total de 100,31 milímetros caídos. Le siguieron localidades como City Bell (91,2 mm), Olmos (84,9 mm), Tolosa (83,45 mm), Villa Elisa (81,61 mm), Abasto (80 mm) y Villa Elvira (79,48 mm), también presentaron altos números de almacenamiento de lluvia.

En tanto, otros registros importantes se dieron en Arana (78,4 mm), Parque Alberti (74,9 mm) y Plaza Moreno (73,6 mm). Mientras que entre los sectores de menor impacto, estuvieron Los Hornos (52,7 mm) y Los Porteños (45,4 mm).

En este tormentoso marco, el agua acumulada llegó a generar anegamientos en calles de Berisso (especialmente en 72 y 128 y en el barrio Juan B. Justo), Camino Belgrano y arterias en San Carlos, Los Hornos y Tolosa. “Cada vez que llueve pasa lo mismo, no vienen a destapar los desagües ni a asistirnos”, comunicó un vecino de Berisso a este diario.

Por su parte, las ráfagas de viento que llegaron a 75 kilómetros por hora provocaron el reporte de 45 árboles caídos, según se informó desde el Municipio.

Uno de los casos más críticos se dio en la zona de 46, diagonal 77 y 5, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada, obstruyendo por completo el paso.

Otro episodio que alarmó se registró en 26 y 40, La Loma, donde los vecinos denunciaron que un poste de luz estaba a punto de caer.

“Hicimos varios reclamos, pero todavía nadie vino. Estamos esperando que se caiga”, expresaron los frentistas con preocupación al WhatsApp de EL DIA.

Sin embargo, los cortes de luz fueron una de las principales secuelas del temporal, afectando a cientos de usuarios en la Región.

Entre las zonas con interrupciones del servicio se reportaron Tolosa (17 y 577, Avenida Antártida y calle 9), Arturo Seguí (139 y 413), Gonnet (calle 509 de 20 a 23), zona céntrica (53 e 4 y 5), Parque Ecológico y Abasto (209 y de 524 a 526).

Desde la empresa Edelap explicaron que “como consecuencia de la tormenta pueden producirse salidas de servicio puntuales” y detallaron que muchas de ellas se deben a ramas y/u objetos sobre las líneas. “Nuestro centro operativo y personal técnico trabaja ininterrumpidamente para normalizar a aquellos usuarios que podrían verse afectados”, agregaron. Aún así, al cierre de esta edición algunas de las zonas mencionadas continuaban sin el suministro eléctrico.

Asimismo, la Municipalidad de La Plata informó que las distintas áreas operativas, junto con Defensa Civil y las delegaciones, trabajaron inmediatamente en la limpieza de desagües y atención a los llamados del 147. “Afortunadamente, no se reportaron personas evacuadas”, cerraron desde la Comuna.

ASÍ QUEDÓ APLASTADO EL AUTO EN LA ZONA DEL HOSPITAL ITALIANO

FOTOS Y VIDEOS QUE MANDARON LOS VECINOS A EL DIA