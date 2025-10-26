La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El temporal que comenzó el viernes, tuvo una nueva descarga de madrugada que anegó calles y volteó decenas de árboles
Una vez más, la Región estuvo “pasada por agua” y el resultado de las lluvias, no fue nada alentador. Calles anegadas e intransitables, hogares inundados, árboles caídos y zonas enteras sin luz, representaron un panorama que, cada vez más, aumenta su frecuencia frente a la caída de agua.
La fuerte tormenta que se desató desde la madrugada del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado, no solo dejó un acumulado superior a los 100 milímetros de lluvia en La Plata y el Gran La Plata, sino también un creciente malestar vecinal.
De acuerdo con los registros oficiales otorgados por la Comuna, la zona más afectada por el caudal de agua en menos de 48 horas fue Melchor Romero, que reportó un total de 100,31 milímetros caídos. Le siguieron localidades como City Bell (91,2 mm), Olmos (84,9 mm), Tolosa (83,45 mm), Villa Elisa (81,61 mm), Abasto (80 mm) y Villa Elvira (79,48 mm), también presentaron altos números de almacenamiento de lluvia.
En tanto, otros registros importantes se dieron en Arana (78,4 mm), Parque Alberti (74,9 mm) y Plaza Moreno (73,6 mm). Mientras que entre los sectores de menor impacto, estuvieron Los Hornos (52,7 mm) y Los Porteños (45,4 mm).
En este tormentoso marco, el agua acumulada llegó a generar anegamientos en calles de Berisso (especialmente en 72 y 128 y en el barrio Juan B. Justo), Camino Belgrano y arterias en San Carlos, Los Hornos y Tolosa. “Cada vez que llueve pasa lo mismo, no vienen a destapar los desagües ni a asistirnos”, comunicó un vecino de Berisso a este diario.
Por su parte, las ráfagas de viento que llegaron a 75 kilómetros por hora provocaron el reporte de 45 árboles caídos, según se informó desde el Municipio.
LE PUEDE INTERESAR
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Uno de los casos más críticos se dio en la zona de 46, diagonal 77 y 5, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada, obstruyendo por completo el paso.
Otro episodio que alarmó se registró en 26 y 40, La Loma, donde los vecinos denunciaron que un poste de luz estaba a punto de caer.
“Hicimos varios reclamos, pero todavía nadie vino. Estamos esperando que se caiga”, expresaron los frentistas con preocupación al WhatsApp de EL DIA.
Sin embargo, los cortes de luz fueron una de las principales secuelas del temporal, afectando a cientos de usuarios en la Región.
Entre las zonas con interrupciones del servicio se reportaron Tolosa (17 y 577, Avenida Antártida y calle 9), Arturo Seguí (139 y 413), Gonnet (calle 509 de 20 a 23), zona céntrica (53 e 4 y 5), Parque Ecológico y Abasto (209 y de 524 a 526).
Desde la empresa Edelap explicaron que “como consecuencia de la tormenta pueden producirse salidas de servicio puntuales” y detallaron que muchas de ellas se deben a ramas y/u objetos sobre las líneas. “Nuestro centro operativo y personal técnico trabaja ininterrumpidamente para normalizar a aquellos usuarios que podrían verse afectados”, agregaron. Aún así, al cierre de esta edición algunas de las zonas mencionadas continuaban sin el suministro eléctrico.
Asimismo, la Municipalidad de La Plata informó que las distintas áreas operativas, junto con Defensa Civil y las delegaciones, trabajaron inmediatamente en la limpieza de desagües y atención a los llamados del 147. “Afortunadamente, no se reportaron personas evacuadas”, cerraron desde la Comuna.
Berisso se vio afectada por el agua / el dia
Un auto fue víctima de los “árboles caídos” en 50 entre 31 y 30 / el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí