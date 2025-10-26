Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |El acumulado total llegó a los 100 milímetros

VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta

El temporal que comenzó el viernes, tuvo una nueva descarga de madrugada que anegó calles y volteó decenas de árboles

VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta

Berisso se vio afectada por el agua / el dia

26 de Octubre de 2025 | 02:06
Edición impresa

Una vez más, la Región estuvo “pasada por agua” y el resultado de las lluvias, no fue nada alentador. Calles anegadas e intransitables, hogares inundados, árboles caídos y zonas enteras sin luz, representaron un panorama que, cada vez más, aumenta su frecuencia frente a la caída de agua.

La fuerte tormenta que se desató desde la madrugada del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado, no solo dejó un acumulado superior a los 100 milímetros de lluvia en La Plata y el Gran La Plata, sino también un creciente malestar vecinal.

De acuerdo con los registros oficiales otorgados por la Comuna, la zona más afectada por el caudal de agua en menos de 48 horas fue Melchor Romero, que reportó un total de 100,31 milímetros caídos. Le siguieron localidades como City Bell (91,2 mm), Olmos (84,9 mm), Tolosa (83,45 mm), Villa Elisa (81,61 mm), Abasto (80 mm) y Villa Elvira (79,48 mm), también presentaron altos números de almacenamiento de lluvia.

En tanto, otros registros importantes se dieron en Arana (78,4 mm), Parque Alberti (74,9 mm) y Plaza Moreno (73,6 mm). Mientras que entre los sectores de menor impacto, estuvieron Los Hornos (52,7 mm) y Los Porteños (45,4 mm).

En este tormentoso marco, el agua acumulada llegó a generar anegamientos en calles de Berisso (especialmente en 72 y 128 y en el barrio Juan B. Justo), Camino Belgrano y arterias en San Carlos, Los Hornos y Tolosa. “Cada vez que llueve pasa lo mismo, no vienen a destapar los desagües ni a asistirnos”, comunicó un vecino de Berisso a este diario.

Por su parte, las ráfagas de viento que llegaron a 75 kilómetros por hora provocaron el reporte de 45 árboles caídos, según se informó desde el Municipio.

LE PUEDE INTERESAR

La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?

LE PUEDE INTERESAR

La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial

Uno de los casos más críticos se dio en la zona de 46, diagonal 77 y 5, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada, obstruyendo por completo el paso.

Otro episodio que alarmó se registró en 26 y 40, La Loma, donde los vecinos denunciaron que un poste de luz estaba a punto de caer.

“Hicimos varios reclamos, pero todavía nadie vino. Estamos esperando que se caiga”, expresaron los frentistas con preocupación al WhatsApp de EL DIA.

Sin embargo, los cortes de luz fueron una de las principales secuelas del temporal, afectando a cientos de usuarios en la Región.

Entre las zonas con interrupciones del servicio se reportaron Tolosa (17 y 577, Avenida Antártida y calle 9), Arturo Seguí (139 y 413), Gonnet (calle 509 de 20 a 23), zona céntrica (53 e 4 y 5), Parque Ecológico y Abasto (209 y de 524 a 526).

Desde la empresa Edelap explicaron que “como consecuencia de la tormenta pueden producirse salidas de servicio puntuales” y detallaron que muchas de ellas se deben a ramas y/u objetos sobre las líneas. “Nuestro centro operativo y personal técnico trabaja ininterrumpidamente para normalizar a aquellos usuarios que podrían verse afectados”, agregaron. Aún así, al cierre de esta edición algunas de las zonas mencionadas continuaban sin el suministro eléctrico.

Asimismo, la Municipalidad de La Plata informó que las distintas áreas operativas, junto con Defensa Civil y las delegaciones, trabajaron inmediatamente en la limpieza de desagües y atención a los llamados del 147. “Afortunadamente, no se reportaron personas evacuadas”, cerraron desde la Comuna.

 

ASÍ QUEDÓ APLASTADO EL AUTO EN LA ZONA DEL HOSPITAL ITALIANO

 

FOTOS Y VIDEOS QUE MANDARON LOS VECINOS A EL DIA

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Inundación y muerte en el Gran Buenos Aires
Multimedia

Berisso se vio afectada por el agua / el dia

Un auto fue víctima de los “árboles caídos” en 50 entre 31 y 30 / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Novela rusa en acción

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Últimas noticias de La Ciudad

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta

La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?

La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Información General
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
"Quedarse en casa y esperar a que baje el agua", el pedido de Defensa Civil provincial
Espectáculos
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
“M”: Depeche Mode llega a los cines locales
Resistiendo entre votos, bots y botox
Deportes
Novela rusa en acción
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Santiago Sosa será operado y se pierde la vuelta
Policiales
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells
Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla