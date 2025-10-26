Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina

El buscador Google sorprendió este domingo 26 de octubre con un doodle dedicado a las elecciones legislativas 2025. La ilustración conmemora los comicios nacionales en los que se eligen 127 diputados nacionales (en todo el país) y 24 senadores nacionales (en 8 distritos).

La jornada está marcada por ser la primera elección general a nivel nacional en la que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP). El elector debe exhibir su DNI, recibir la boleta firmada por el presidente de mesa, marcar su preferencia en el biombo, plegarla y depositarla en la urna sin sobre.

El contexto electoral de 2025 ha sido desdoblado. Un informe de un matutino porteño recuerda que la Ciudad de Buenos Aires ya votó por sus 30 legisladores locales el pasado 18 de mayo, en una elección de baja participación (53,3%) donde La Libertad Avanza (con Manuel Adorni) ganó con el 30,1%, marcando la primera derrota del PRO en 18 años.

Asimismo, la Provincia de Buenos Aires también tuvo sus elecciones legislativas provinciales el 7 de septiembre, donde Fuerza Patria obtuvo el 47,18% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con el 33,77%.