Kicillof votó en La Plata y Milei en Almagro: la palabra de todos candidatos y referentes políticos
Kicillof votó en La Plata y Milei en Almagro: la palabra de todos candidatos y referentes políticos
VIDEO. Ahora sí se vota a buen ritmo en La Plata y con pocas quejas
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Hay una app para seguir los resultados desde el teléfono celular
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y hay al menos 5 muertos
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
VIDEO. ¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Los primeros resultados, a las 21 y a las 23 podrían conocerse los ganadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El buscador Google sorprendió este domingo 26 de octubre con un doodle dedicado a las elecciones legislativas 2025. La ilustración conmemora los comicios nacionales en los que se eligen 127 diputados nacionales (en todo el país) y 24 senadores nacionales (en 8 distritos).
La jornada está marcada por ser la primera elección general a nivel nacional en la que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP). El elector debe exhibir su DNI, recibir la boleta firmada por el presidente de mesa, marcar su preferencia en el biombo, plegarla y depositarla en la urna sin sobre.
El contexto electoral de 2025 ha sido desdoblado. Un informe de un matutino porteño recuerda que la Ciudad de Buenos Aires ya votó por sus 30 legisladores locales el pasado 18 de mayo, en una elección de baja participación (53,3%) donde La Libertad Avanza (con Manuel Adorni) ganó con el 30,1%, marcando la primera derrota del PRO en 18 años.
Asimismo, la Provincia de Buenos Aires también tuvo sus elecciones legislativas provinciales el 7 de septiembre, donde Fuerza Patria obtuvo el 47,18% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con el 33,77%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí