Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General

Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina

Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
26 de Octubre de 2025 | 10:47

Escuchar esta nota

El buscador Google sorprendió este domingo 26 de octubre con un doodle dedicado a las elecciones legislativas 2025. La ilustración conmemora los comicios nacionales en los que se eligen 127 diputados nacionales (en todo el país) y 24 senadores nacionales (en 8 distritos).

La jornada está marcada por ser la primera elección general a nivel nacional en la que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP). El elector debe exhibir su DNI, recibir la boleta firmada por el presidente de mesa, marcar su preferencia en el biombo, plegarla y depositarla en la urna sin sobre.

El contexto electoral de 2025 ha sido desdoblado. Un informe de un matutino porteño recuerda que la Ciudad de Buenos Aires ya votó por sus 30 legisladores locales el pasado 18 de mayo, en una elección de baja participación (53,3%) donde La Libertad Avanza (con Manuel Adorni) ganó con el 30,1%, marcando la primera derrota del PRO en 18 años.

Asimismo, la Provincia de Buenos Aires también tuvo sus elecciones legislativas provinciales el 7 de septiembre, donde Fuerza Patria obtuvo el 47,18% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con el 33,77%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Estudiantes tiene fecha para recibir al Xeneize

Kicillof votó en La Plata y Milei en Almagro: la palabra de todos candidatos y referentes políticos

Nuevo, usado o pozo: qué conviene y cuánto pagar

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Últimas noticias de Información General

La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro

Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
La Ciudad
EN FOTOS: Así se vive el domingo electoral en La Plata
VIDEO. Ahora sí se vota a buen ritmo en La Plata y con pocas quejas
Este domingo salió en EL DIA el cupón para ganar un auto 0Km con el Super Cartonazo: pozo de $6.000.000 y línea de $300.000
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
Policiales
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y hay al menos 5 muertos
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells
Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
Deportes
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Espectáculos
Se supo: a qué le tiene miedo Mirtha Legrand
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
“M”: Depeche Mode llega a los cines locales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla