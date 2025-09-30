¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo

"Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de ajuera". José Hernández aconsejó en el Martín Fierro cómo debía ser el vínculo y dejó una frase que quedó marcada para la posteridad. Sin embargo, en La Plata pareciera que la obra no fue leída y, tras una feroz discusión, dos hermanos fueron protagonistas de una brutal pelea.

Dos hermanos, en la madrugada de este martes, se pelearon y uno de ellos terminó internado tras recibir golpes en la cabeza con un caño de metal. El episodio se registró en una vivienda de Altos de San Lorenzo y fue denunciado por su propia madre, que dijo que ambos habían estado consumiendo alcohol antes de la pelea.

Según fuentes policiales, el hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana. El hermano mayor, de 53 años, trasladó al más joven, de 48 años, hasta su vivienda ubicada en 82 bis entre 30 y 31. En esos instantes, comenzó una discusión que escaló violentamente: el mayor tomó un caño metálico y lo golpeó en la cabeza, la cara y otras zonas del cuerpo, provocándole heridas graves.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital San Martín, donde se constató que tenía una fractura de cráneo. Los médicos anticiparon que podría requerir cirugía. El hecho fue caratulado como “lesiones” por la UFI N°15, que abrió una causa penal para investigar los detalles del ataque familiar.