Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa

Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
VIDEO. Otra vez largas colas para hacer la VTV en La Plata y crece el hartazgo
Otro día complicado: suben el dólar oficial y el riesgo país, bajan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street
Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º
En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque
Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV
El abogado de Morena Rial, polémico tras la detención: "Estaba haciendo todo bien"
Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo
¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo
Milei confirmó otra reunión con Trump en la Casa Blanca: será el 14 de octubre
Estela de Carlotto, internada en La Plata: qué se sabe sobre su salud
Gobernadores, muy duros contra Javier Milei: “Nos lleva al abismo”
Lo "indebido" de De Vido: 4 años de prisión por pagos irregulares y a “poner” US$ 5,5 millones
En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados
Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?
¿Quién es Zoe Bogach? Beboteo con Leandro Paredes y mensajitos con Mauro Icardi
Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto
ANMAT: cuáles son las dos marcas de aceite de oliva que prohibieron en Argentina por "apócrifas"
Peajes más caros a partir de mañana: las nuevas tarifas en la Autopista y hacia la Costa
Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros
La Alfombra Roja de los Martín Fierro: glamour, emociones y protestas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama
Microbiota, vegetarianismo y dietas restrictivas: mitos y verdades de la alimentación infantil
El día que los restos de Juan Manuel de Rosas volvieron a Argentina tras permanecer un siglo en un cementerio inglés
Peregrinación a Luján 2025: habrá gran operativo sanitario, con participación desde La Plata
¡Atención La Plata! Advierten por falta de agua mañana en una amplia zona: a qué barrios afectarán las obras de Absa
Sube la cuota para colegios de La Plata y la Provincia: cuánto aumenta a partir de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El abogado Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial luego de que la Justicia revocara la excarcelación de la influencer por incumplir las normas judiciales establecidas en el caso que investiga el presunto robo a una casa de la localidad bonaerense de Villa Adelina.
Horas antes, el letrado había expresado en redes sociales: "Recién vengo de entrevistar a Morena Rial, como su abogado de confianza, está detenida en San Isidro, seguramente la situación evolucionará dentro de las 48 hs, hablé y hablamos mucho, claro y bien".
"Comienza una nueva etapa, hablé con el Dr Ferrari , fiscal con mayúsculas, también hablé con su padre Jorge Rial, que ha hecho todo y más, hablé como abogado de Morena y amigo incondicional que me siento de Jorge. Terminamos una larga jornada, Martes como todos los días 5.45 AM, si Dios lo decide ARRANCO", había expresado el ahora ex defensor de la influencer.
Ayer, el Juzgado Nacional de Rogatorias ordenó la captura de la joven de 26 años, motivo por el que uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad concurrieron a la calle Antezana 570, en el barrio porteño de Caballito.
La influencer aguardaba a ser atendida por un médico legista perteneciente a la fuerza de seguridad porteña para luego ser trasladada a la DDI San Martín por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
El defensor Alejandro Cipolla sostuvo que Rial “no asistió al psicólogo”, una de las normas de conducta que debía cumplir para gozar de la excarcelación, beneficio que fue revocado.
LE PUEDE INTERESAR
Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí