Hoy se define el Cartonazo: los números para ganar $20.000.000 o un auto 0KM con EL DIA

Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa

Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa
30 de Septiembre de 2025 | 16:11

Escuchar esta nota

El abogado Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial luego de que la Justicia revocara la excarcelación de la influencer por incumplir las normas judiciales establecidas en el caso que investiga el presunto robo a una casa de la localidad bonaerense de Villa Adelina. 

Horas antes, el letrado había expresado en redes sociales: "Recién vengo de entrevistar a Morena Rial, como su abogado de confianza, está detenida en San Isidro, seguramente la situación evolucionará dentro de las 48 hs, hablé y hablamos mucho, claro y bien".

"Comienza una nueva etapa, hablé con el Dr Ferrari , fiscal con mayúsculas, también hablé con su padre Jorge Rial, que ha hecho todo y más, hablé como abogado de Morena y amigo incondicional que me siento de Jorge. Terminamos una larga jornada, Martes como todos los días 5.45 AM, si Dios lo decide ARRANCO", había expresado el ahora ex defensor de la influencer.

Ayer, el Juzgado Nacional de Rogatorias ordenó la captura de la joven de 26 años, motivo por el que uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad concurrieron a la calle Antezana 570, en el barrio porteño de Caballito.

La influencer aguardaba a ser atendida por un médico legista perteneciente a la fuerza de seguridad porteña para luego ser trasladada a la DDI San Martín por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El defensor Alejandro Cipolla sostuvo que Rial “no asistió al psicólogo”, una de las normas de conducta que debía cumplir para gozar de la excarcelación, beneficio que fue revocado. 

Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025

Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo

 

