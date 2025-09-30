Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez: "Nosotros tres"

Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron la noticia más esperada: serán padres por primera vez. La pareja, que viene en búsqueda de un hijo hace tiempo, hizo el anuncio con un emotivo video.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en un posteo de Instagram. En las imágenes, grabadas por ellos mismos, se ve el proceso hasta llegar a la primera ecografía.

“Vamos a ser papás”, es una de las frases que se escucha decir a la modelo y al futbolista, felices con la noticia. En el video se puede ver la ecografía y a ambos posando con ella.

Para los fanáticos de esta pareja, hubo un guiño muy especial que se remonta al inicio de la relación.

Cuando confirmaron su noviazgo, compartieron cada uno en sus historias de Instagram una imagen que, unida, los mostraba juntos. Ahora, para anunciar la llegada del mini Dybala, lo replicaron y sumaron una panza y una cuna, como la continuación de su historia de amor.