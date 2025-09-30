VIDEO. Otra vez largas colas para hacer la VTV en La Plata y crece el hartazgo

Los conductores de La Plata que este martes se acercaban a la planta de la VTV, situada en 19 y 518, pusieron el grito en el cielo por las largas filas que se formaban sobre la avenida y que provocaban ineludiblemente retrasos de varias horas para poder concretar el chequeo de los vehículos.

Según describieron, la hilera de rodados que estaban a la espera en las afueras del predio se extendía al menos unos 200 metros del acceso a la planta verificadora. "Este servicio no condice con el costo que tiene, que es elevadísimo", aseguró un automovilista que aguardaba en una fila al rayo del sol.

Según conjeturaban, la enorme fila de coches podría deberse a que es el último día del mes y muchos se acercaron para evitar el vencimiento de las obleas.

Cabe remarcar que el predio funciona en el horario de 7 a 17 de lunes a viernes, mientras que los días sábado abre de 8 a 13.

Los valores

Los vehículos de hasta 2.500 Kg pagan $79.640,87. Más de 2.500 Kg, $143.353,57.

Los motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc abonan $31.856,35. Más de 200cc y hasta 600ccm, $47.784,52. Y más de 600cc $63.712,70.

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 Kg, $47.784,52. Estos rodados con más de 2.500 Kg pagan $71.676,79.

Bonificaciones

Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.