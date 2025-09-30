Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el club Villa San Carlos lanzó una campaña por la que durante todo el mes de octubre utilizará una camiseta especial en cada partido de la Primera B de la Asociación del Fútbol Argentino.

De esa manera, la institución de Berisso tomó la decisión de modificar, durante octubre, el celeste y blanco que hace 100 años representa a sus equipos por dos tonalidades de rosa para concientizar sobre los riesgos de la enfermedad.

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente y la principal causa de muerte por esa enfermedad en mujeres. Los controles periódicos son la principal herramienta de prevención ya que los tumores detectados a tiempo tienen mayor probabilidades de curación.

Con la camiseta que debutará en el Gennacio Sálice el próximo sábado 4 de octubre contra Dock Sud, Villa San Carlos suma su apoyo a una lucha histórica y escribe un nuevo capítulo de compromiso social y activismo en sus 100 años de vida.