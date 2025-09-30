Peregrinación a Luján 2025: habrá gran operativo sanitario, con participación desde La Plata

La tradicional Caminata a Luján 2025, que se realizará los próximos 4 y 5 de octubre, contará con un amplio despliegue sanitario a cargo del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que dispondrá de cinco puestos estratégicos para la atención de los peregrinos y el acompañamiento en todo el recorrido. La filial de La Plata -que celebra 10 años activa- participará con un contingente de 20 socorristas voluntarios que partirán desde la Ciudad para sumarse al operativo nacional.

El dispositivo de CEPA estará conformado por más de 300 voluntarios, entre ellos 5 médicos, más de 70 enfermeros, cuatro psicólogos, seis podólogos y más de 20 técnicos en emergencias, además de un nutrido grupo de socorristas distribuidos entre los puestos fijos y los equipos móviles. La asistencia se brindará en los puestos 57, 63, 64, 65 y 66, donde se ofrecerá atención primaria de salud de complejidad media con profesionales de distintas áreas, incluidos kinesiólogos y acompañantes terapéuticos.

El operativo sanitario es una pieza clave para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que recorrerán los más de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, ofreciendo asistencia, acompañamiento y contención a lo largo de la caminata. Se espera la participación de más de un millón de personas, continuando una tradición iniciada en 1975.

La logística contará con cuatro micros, camionetas, cocinas de campaña, un comando de operaciones unificado con central de comunicaciones e internet satelital y cuatro motos con binomios equipados con desfibriladores, preparados para garantizar respuestas rápidas ante emergencias médicas a lo largo de la peregrinación.

“Nuestra misión es acompañar a los peregrinos con un despliegue sanitario seguro y solidario. El CEPA es una organización de voluntarios que busca mitigar el sufrimiento humano en cada situación de emergencia”, señaló Marcelo Colucci, presidente de la filial La Plata.

El CEPA nació hace 23 años en Puerto Madryn y actualmente cuenta con más de 10 filiales en el país y en el extranjero. La sede de La Plata, que este año celebra su 10º aniversario de actividad en la región, avanza además en la inauguración de su nueva base en calle 4 entre 66 y 67.