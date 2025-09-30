Peregrinación a Luján 2025: habrá gran operativo sanitario, con participación desde La Plata

Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
VIDEO. Otra vez largas colas para hacer la VTV en La Plata y crece el hartazgo
Otro día complicado: suben el dólar oficial y el riesgo país, bajan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street
Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º
En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque
Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV
Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa
Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo
¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo
Las promos de Cuenta DNI en octubre: especial gastronomía y cambio en carnicería
Milei confirmó otra reunión con Trump en la Casa Blanca: será el 14 de octubre
Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud
Gobernadores, muy duros contra Javier Milei: “Nos lleva al abismo”
Lo "indebido" de De Vido: 4 años de prisión por pagos irregulares y a “poner” US$ 5,5 millones
En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados
Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez: "Nosotros tres"
Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?
¿Quién es Zoe Bogach? Beboteo con Leandro Paredes y mensajitos con Mauro Icardi
Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto
ANMAT: cuáles son las dos marcas de aceite de oliva que prohibieron en Argentina por "apócrifas"
Peajes más caros a partir de mañana: las nuevas tarifas en la Autopista y hacia la Costa
Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros
La Alfombra Roja de los Martín Fierro: glamour, emociones y protestas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama
Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025
Microbiota, vegetarianismo y dietas restrictivas: mitos y verdades de la alimentación infantil
El día que los restos de Juan Manuel de Rosas volvieron a Argentina tras permanecer un siglo en un cementerio inglés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tradicional Caminata a Luján 2025, que se realizará los próximos 4 y 5 de octubre, contará con un amplio despliegue sanitario a cargo del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que dispondrá de cinco puestos estratégicos para la atención de los peregrinos y el acompañamiento en todo el recorrido. La filial de La Plata -que celebra 10 años activa- participará con un contingente de 20 socorristas voluntarios que partirán desde la Ciudad para sumarse al operativo nacional.
El dispositivo de CEPA estará conformado por más de 300 voluntarios, entre ellos 5 médicos, más de 70 enfermeros, cuatro psicólogos, seis podólogos y más de 20 técnicos en emergencias, además de un nutrido grupo de socorristas distribuidos entre los puestos fijos y los equipos móviles. La asistencia se brindará en los puestos 57, 63, 64, 65 y 66, donde se ofrecerá atención primaria de salud de complejidad media con profesionales de distintas áreas, incluidos kinesiólogos y acompañantes terapéuticos.
El operativo sanitario es una pieza clave para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que recorrerán los más de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, ofreciendo asistencia, acompañamiento y contención a lo largo de la caminata. Se espera la participación de más de un millón de personas, continuando una tradición iniciada en 1975.
La logística contará con cuatro micros, camionetas, cocinas de campaña, un comando de operaciones unificado con central de comunicaciones e internet satelital y cuatro motos con binomios equipados con desfibriladores, preparados para garantizar respuestas rápidas ante emergencias médicas a lo largo de la peregrinación.
“Nuestra misión es acompañar a los peregrinos con un despliegue sanitario seguro y solidario. El CEPA es una organización de voluntarios que busca mitigar el sufrimiento humano en cada situación de emergencia”, señaló Marcelo Colucci, presidente de la filial La Plata.
El CEPA nació hace 23 años en Puerto Madryn y actualmente cuenta con más de 10 filiales en el país y en el extranjero. La sede de La Plata, que este año celebra su 10º aniversario de actividad en la región, avanza además en la inauguración de su nueva base en calle 4 entre 66 y 67.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí