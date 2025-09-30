Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy se define el Cartonazo: los números para ganar $20.000.000 o un auto 0KM con EL DIA

Policiales

En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados

En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados
30 de Septiembre de 2025 | 15:09

Escuchar esta nota

Un violento accidente se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 47, en jurisdicción de La Plata. Un camión frigorífico que circulaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, se despistó y terminó impactando contra un árbol a la vera del camino.

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor y dos acompañantes. Como consecuencia del siniestro, uno de los hombres quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para poder liberarlo.

El herido fue asistido de urgencia en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, con pronóstico reservado y bajo “código rojo” debido a la gravedad de las lesiones.

Las otras dos personas que viajaban en el camión sufrieron heridas de menor consideración y también recibieron atención médica.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el despiste del vehículo, aunque las autoridades policiales y peritos viales trabajan en la zona para determinar las circunstancias del hecho.

El tránsito en la Ruta 2 se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de rescate y limpieza del sector.

LE PUEDE INTERESAR

Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Dónde está Pequeño J? Dejan una misteriosa nota en una comisaría sobre su posible paradero

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Holding gastronómico se va del país y puso en venta una famosa cadena de hamburgueserías

Los Martín Fierro de la tevé: Santiago del Moro, el sorpresivo Oro

La Justicia bonaerense firmó un convenio para la digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales
+ Leidas

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Holding gastronómico se va del país y puso en venta una famosa cadena de hamburgueserías

Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

Le dicen no al “doctor amigo” y advierten por el apto físico para hacer deporte tras el caso mortal en La Plata
Últimas noticias de Policiales

¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo

Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  

Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto
Espectáculos
Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez: "Nosotros tres"
Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa
Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025
Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo
El abogado de Morena Rial, polémico tras la detención: "Estaba haciendo todo bien"
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud
Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
Melchor Romero: iniciaron obras viales y entregaron mobiliario en una escuela
VIDEO. Otra vez largas colas para hacer la VTV en La Plata y crece el hartazgo
Información General
ANMAT: cuáles son las dos marcas de aceite de oliva que prohibieron en Argentina por "apócrifas"
Microbiota, vegetarianismo y dietas restrictivas: mitos y verdades de la alimentación infantil
Cánticos antisemitas en un viaje de egresados: el comunicado de la Escuela Humanos de Canning
El día que los restos de Juan Manuel de Rosas volvieron a Argentina tras permanecer un siglo en un cementerio inglés
Peregrinación a Luján 2025: habrá gran operativo sanitario, con participación desde La Plata
Deportes
Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV
En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque
Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama
Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha
Se supo: un canal de aire anunció que transmitirá los partidos del Mundial 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla