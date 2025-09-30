En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados

Un violento accidente se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 47, en jurisdicción de La Plata. Un camión frigorífico que circulaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, se despistó y terminó impactando contra un árbol a la vera del camino.

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor y dos acompañantes. Como consecuencia del siniestro, uno de los hombres quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para poder liberarlo.

El herido fue asistido de urgencia en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, con pronóstico reservado y bajo “código rojo” debido a la gravedad de las lesiones.

Las otras dos personas que viajaban en el camión sufrieron heridas de menor consideración y también recibieron atención médica.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el despiste del vehículo, aunque las autoridades policiales y peritos viales trabajan en la zona para determinar las circunstancias del hecho.

El tránsito en la Ruta 2 se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de rescate y limpieza del sector.