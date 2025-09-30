Otro día complicado: suben el dólar oficial y el riesgo país, bajan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street

Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
El dólar pegó un salto de 35 pesos, recortó esa suba y quedó en $1.400 para la venta en el Banco Nación
El dólar oficial cerró hoy en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del lunes.
La moneda estadounidense continúa con el sendero alcista en medio de jornadas volátiles, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y con la reimplantación del cepo cambiario anunciada por el Gobierno, con el objetivo de limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas. Durante septiembre, el tipo de cambio minorista registró un incremento total del 2,9%.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio oficial se ubicó entre los $1.400 y $1.410 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.410.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una suba de 1,4% en la jornada.
El dólar mayorista, por su parte, subió 1,5% hasta los $1.380. Actualmente, las bandas del sistema de flotación se posicionan en $1.480,72 para el techo y $944,96 para el piso.
El mayorista obtuvo un aumento del 2,8% durante septiembre, en un mes donde superó, por primera vez, el techo del régimen de las bandas cambiarias y obligó al Banco Central (BCRA) a tener que vender US$1.100 millones de sus reservas.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,9% hasta $1.497,37, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,2% hasta los $1.543,95.
De esta manera, la brecha entre el minorista con respecto al MEP y CCL es de 6,7% y 9,8%, respectivamente.
Las reservas del BCRA se ubicaban el lunes en US$41.122 millones. Pese a la compra del Tesoro por US$500 millones, las reservas cayeron en US$116 millones ante pagos a organismos por un total de US$334 millones: el Club de París (US$116 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (US$65 millones) y el Banco de Desarrollo de América Latina (US$97 millones) son algunos de los que destacan.
