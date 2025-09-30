Lo "indebido" de De Vido: 4 años de prisión por pagos irregulares y a “poner” US$ 5,5 millones

El Tribunal Oral Federal N°7 condenó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia lo responsabilizó por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) durante los años 2008 y 2009, en pleno primer mandato de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

La resolución, firmada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, incluyó además la obligación de restituir al Estado los 5,5 millones de dólares que fueron pagados de manera indebida a empresas intermediarias.

Otros condenados

Junto con De Vido, fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión su exmano derecha en el ministerio, Roberto Baratta, mientras que Nicolás Dromi, director de la firma Diligentia S.A. e hijo del exministro Roberto Dromi, recibió tres años de prisión en suspenso por haber sido considerado partícipe necesario de la maniobra.

Según la investigación, las operaciones irregulares incluyeron el pago de comisiones a YPF y a dos compañías vinculadas a la familia Dromi —Diligentia S.A. y Dysan S.A.—, que actuaron como brokers en la compra de once cargamentos de GNL.

La acusación

Durante los alegatos, los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz remarcaron que la intermediación de esas empresas carecía de justificación técnica y no contaba con documentación que respaldara su participación, pese a no tener experiencia en el sector.

“El Estado ya mantenía relación directa con los proveedores, como Morgan Stanley, a través de Enarsa. No hay ninguna prueba de qué valor aportó la intervención de Dromi”, advirtió Codromaz al sostener la acusación.

Los representantes del Ministerio Público habían solicitado una condena de cuatro años y ocho meses de prisión para De Vido y de cuatro años y seis meses para Baratta, aunque el tribunal resolvió imponer penas menores.

El cierre del juicio

Antes de la lectura del veredicto, De Vido se negó a pronunciar sus últimas palabras y se remitió a lo dicho en el transcurso del proceso, que se extendió durante once años.

En contraste, Dromi agradeció al tribunal y elogió que el juicio se haya desarrollado bajo lo que calificó como un debate oral “modélico”, con transmisión pública de las audiencias realizadas vía Zoom.