Hoy se define el Cartonazo: los números para ganar $20.000.000 o un auto 0KM con EL DIA

Policiales

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  
30 de Septiembre de 2025 | 12:07

Una mujer de 61 años de edad murió este martes tras caer al vacío desde el piso 16º de un edificio de 44 entre 5 y 6, en pleno centro de La Plata, informaron fuentes calificadas. 

La persona fue identificada como Alicia Beatriz Godoy, quien al parecer estaba transitando por una profunda depresión y días atrás había manifestado su intención de quitarse la vida, datos que llevaron a los pesquisas a pensar en el suicidio como hipótesis principal. 

El deceso de la mujer fue certificado por médicos del SAME que llegaron al lugar tras un aviso al 911. 

El marido de la mujer, un hombre de 64 años, relató ante la policía que se encontraba dentro del departamento cuando escuchó un fuerte ruido. Tras ello se acercó al balcón, miró hacia abajo y entró en la cuenta que la persona que yacía en el piso era su pareja. 

En medio de la conmoción, el hombre relató a los agentes y ante personal judicial que la mujer había manifestado días antes sus intenciones de quitarse la vida.  

En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Segunda, el SAME y personal de la UFI de turno. Poco después se hizo presente la Policía Científica y una morguera que trasladó el cuerpo para la realización de una autopsia en el marco de una causa caratulada como "suicidio". 

