En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque

El amanecer de este martes encontró al Estadio Juan Carmelo Zerillo, el histórico Bosque de Gimnasia, con un golpe al corazón de su patrimonio emocional: varios murales que rodean el estadio aparecieron vandalizados con pintura roja, entre ellos el icónico mosaico de Diego Armando Maradona, que se ha convertido en un emblema de los hinchas triperos.

El ataque ocurrió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. No hay imágenes aún que identifiquen a los responsables, pero el color elegido para la agresión, un intenso rojo, llevó a las autoridades y a los simpatizantes a sospechar de hinchas de Estudiantes.

El mural de mosaicos de Maradona, ubicado sobre uno de los paredones que rodean el estadio, había sido realizado en homenaje al ídolo que dirigió a Gimnasia entre 2019 y 2020. La obra mostraba a Diego con el buzo tripero y la mirada al horizonte, y era punto de visita obligado para los hinchas en cada partido. Hoy amaneció con trazos rojos que cruzan su rostro y manchas que arruinan el mosaico.

Este trabajo había sido inaugurado en septiembre de 2021 por el grupo Armando Gimnasia, elaborado en venecitas de 1,50m x 1,60m.

No fue el único blanco. También fueron dañados otros murales dedicados a referentes del club y a símbolos populares del Lobo, pintados en los paredones que bordean los accesos al Bosque.

En horas de la mañana lograron limpiarlo y lo están poniendo en estado nuevamente.