"Queda menos de un mes para el comienzo de las clases y nadie sabe si van abrir las escuelas especiales, si vamos a tener acompañantes"

El niño platense Ian Moche volvió a expresar su preocupación por la situación de las personas con discapacidad a semanas del inicio del ciclo lectivo y apuntó contra la falta de aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un mensaje difundido en redes y replicado por distintos medios, el joven activista advirtió que persiste una fuerte incertidumbre sobre el acceso a educación, tratamientos y apoyos esenciales.
Entre sus principales dichos, Moche remarcó que quedan pocos días para el comienzo de las clases y que todavía no hay definiciones claras sobre la apertura de escuelas especiales, la disponibilidad de acompañantes terapéuticos ni la cobertura de medicación y transporte. También señaló que desde septiembre se intentó avanzar en la implementación de la ley en varias oportunidades sin resultados concretos, lo que mantiene a miles de familias en una situación de incertidumbre prolongada.
En ese contexto, el platense sostuvo que la falta de respuestas estatales ya tiene consecuencias graves. Según afirmó, en los últimos meses se registraron suicidios de niños, adolescentes y adultos que no pudieron acceder a terapias ni tratamientos indispensables, un dato que utilizó para dimensionar la urgencia del problema y reclamar medidas inmediatas.
Moche también cuestionó el tratamiento del tema en la agenda pública y mediática, al considerar que no se le otorga la relevancia necesaria ni se escucha con suficiente frecuencia a personas con discapacidad y a sus familias. En sus declaraciones, pidió mayor empatía social y un compromiso real para garantizar derechos básicos como la educación, la salud y la inclusión, especialmente en un momento clave como el inicio del año escolar.
