Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre

Un escándalo sacude a la localidad chubutense de Cholila tras descubrirse que un grupo de personas se hacía pasar por voluntarios para comercializar la ayuda enviada a las familias afectadas por los recientes incendios forestales. Mientras tanto, este lunes el Gobierno nacional oficializó hoy la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan la región.
Respecto a los falsos voluntarios, según se supo la maniobra fue denunciada penalmente por el propio intendente Silvio Boudargham, quien alertó a la comisaría local sobre los acusados, identificados como “M.R.” y “J.C.”.
Los implicados trasladaban las donaciones desde San Carlos de Bariloche, pero en lugar de entregarlas a los vecinos damnificados, las vendían para beneficio propio. Tras la intervención policial, se interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua de 1.200 litros.
El chofer del vehículo admitió ante las autoridades que solo "5 o 6" unidades eran para donación real, mientras que el resto se ofrecía a la venta a precios que oscilaban entre $110.000 y $150.000, bajo el argumento de que "no se había recaudado suficiente dinero". La causa quedó en manos de la Fiscalía de la Comarca Andina.
Como se informó, hoy el Gobierno nacional oficializó la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan la región. La medida fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete de ministros.
La norma advierte que las condiciones hidrometeorológicas en la provincia, caracterizadas por "la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal", configuran un escenario de emergencia cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos y peligro para la vida de las personas.
El decreto señala que la capacidad de respuesta operativa ha sido superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que exige una "respuesta eficaz y urgente" del Estado Nacional para coordinar los recursos públicos. En este marco, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de articular las acciones de combate contra el fuego.
Esta declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, dictado a fines de enero, que ya había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.
