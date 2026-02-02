Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL PRÓXIMO JUEVES, FRENTE A LAS FISCALÍAS

Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito

Desde el entorno de la víctima buscan darle mayor visibilidad al caso, ya que habría situaciones que se desconocen por completo

Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito

Por la muerte de Rocío Alvarito el jueves marchan a fiscalías / Web

2 de Febrero de 2026 | 01:45
Edición impresa

En las últimas horas, familiares y allegados de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que murió en el barrio La Loma tras caer de un segundo piso mientras presuntamente mantenía una fuerte discusión con su pareja, convocaron a una marcha frente al edificio de las Fiscalías platenses para exigir justicia.

La movilización se realizará el próximo jueves, a partir de las 17 horas, en la avenida 7 entre 56 y 57. El objetivo será reclamar visibilidad y acompañamiento en el marco de la causa.

“La muerte de Rocío no puede ni debe quedar en el silencio”, expresaron desde su entorno a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“La convocatoria es directamente en la fiscalía, para estar presentes, unidos y visibles. Marchamos porque Rocío tenía una vida, una historia, una familia y sueños. Marchamos porque nadie merece morir así”, expresaron en distintos posteos, que comenzaron a tener gran reproducción.

En ese sentido, los allegados solicitaron: “Pedimos que se acerquen, que acompañen y que difundan. Que seamos muchos, que seamos fuertes, que seamos la voz de Rocío. No te olvidamos. Exigimos justicia”.

Mientras tanto, la defensa del acusado insiste con su postura: “Él no la mató ni la dejó morir. El resto lo discutiremos en el expediente”, en trámite por ante la UFI Nº 11 de Álvaro Garganta.

Anteriormente desde la misma defensa se mencionó que también -por el encartado- había pedido ayuda en medio del incidente y que esas comunicaciones estarían acreditadas en la causa, por lo que contradicen la pretendida intención homicida y no podrían ser desconocidas.

“CONTROL Y VIOLENCIA”

Como se sabe, la investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito transita horas decisivas en el plano judicial. Mientras se aguarda la confirmación de una nueva audiencia de indagatoria del único imputado, tal como informó EL DIA en una edición anterior, se produjo un hecho clave por fuera de tribunales: la familia y las amigas de la joven rompieron el silencio público en medio del dolor y comenzaron a reclamar justicia de manera activa.

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, señala el texto difundido por la familia. En el mismo mensaje, sostienen que ninguna de las figuras penales que hoy se analizan logra explicar de manera completa el contexto en el que ocurrió la muerte.

“Una muerte no se explica sin contexto. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”, expresaron.

El comunicado apunta directamente a la necesidad de profundizar la investigación y sumar una mirada que contemple el vínculo previo.

“Exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto”, agregaron. “La verdad todavía no salió”, concluye el texto.

