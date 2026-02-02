Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

La zona del grave incidente sobre las calles 526 y 115 C / Web

Un grave episodio de violencia se registró en la zona de las calles 115 C y 526, en la localidad de Tolosa, donde un conflicto vecinal escaló a niveles extremos y terminó con dos personas aprehendidas, efectivos policiales atacados y el uso de postas de goma para lograr controlar la situación. También un herido.

Según la información oficial, el hecho fue caratulado como “amenazas calificadas, lesiones y averiguación de ilícito”, con intervención de la UFI N° 17. Las víctimas fueron un hombre de 38 años y una mujer de 53.

El personal policial acudió tras un llamado al 911 por un conflicto vecinal en un sector con carencias evidentes. Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con dos sujetos armados con cuchillas, muy agresivos.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando ambos intentaron también agredir a los agentes, llegando incluso a un intento de apuñalamiento.

Ante el riesgo inminente, uno de los agresores fue reducido mediante disparos con postas de goma, mientras que el segundo logró escapar e ingresar a un domicilio ubicado a pocos metros.

Minutos después volvió a salir y también fue neutralizado y detenido con el mismo método. Al parecer, presentó una lesión importante que pondría en serio riesgo su ojo izquierdo. Lo llevaron a un hospital.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo puso todo el caso bajo investigación. Desde su génesis hasta la intervención de los oficiales.

Este violento episodio no es un hecho aislado. Vecinos de Tolosa vienen denunciando desde hace tiempo una escalada de inseguridad, conflictos reiterados y situaciones de extrema tensión que se repiten durante la noche y la madrugada.

Desde la Asamblea Vecinal comenzaron lanzaron audios que reproducen el miedo, la bronca y el agotamiento. Gritos, corridas, forcejeos y pedidos desesperados de ayuda forman parte del paisaje sonoro de un barrio donde, aseguran, “ya no se puede dormir”.

En un hogar de ancianos ubicado en 527 y 117, por ejemplo, en las últimas horas intentaron forzar un portón de acceso, aunque finalmente los delincuentes desistieron del plan.

“Es un desastre la zona”, repiten los vecinos en los mensajes de voz, donde también cuestionan la falta de patrullajes y la sensación de zona liberada.

Advierten que los episodios se repiten noche tras noche y que los conflictos pueden terminar en tragedias mayores.

La cercanía entre hechos violentos, intentos de intrusión y ataques en distintos puntos del barrio refuerza el reclamo vecinal por mayor presencia policial y medidas urgentes. En Tolosa, el miedo ya no es una excepción.

“Esto ya no es la Tolosa que conocimos. Ahora es `Tolosanza`”, concluyeron indignados.