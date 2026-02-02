Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

En medio de la ola de calor que viene azotando a nuestra región, los Bomberos Voluntarios de Berisso informaron que el índice de peligrosidad de incendios forestales se encuentra en uno de los niveles más extremos. En un comunicado reciente dieron cuenta de que es "muy alto" el riesgo de focos ígneos.

"Para tener en cuenta", reza el gráfico que difundieron para alertas a la población. "Debido a las altas temperaturas que se registran en la zona solicitamos evitar realizar quema de pastizales, basura, y todo tipo de fuego en lugares abiertos", expresaron los Bomberos.

Agregaron que "las altas temperaturas, sumado a la vegetación seca por falta de lluvias, hacen que el fuego se propague con mayor rapidez y puede desencadenar en un incendio descontrolado que pueda poner en riesgo, además de la flora y la fauna de la zona, edificaciones cercanas".

Es por eso que hicieron un pedido concreto: "Evitemos hacer quemas, los Servicios de Emergencia se lo agradecerán".

Lo cierto es que para esta semana la temperatura no bajará de los 30 grados, por lo que se encuentran en alerta máxima frente a la posibilidad de que se registren incendios forestales.