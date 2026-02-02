En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Las sesiones extraordinarias 2026 arrancan con temas calientes
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Los números de la suerte del lunes 2 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, de 26 años, avanza en la Justicia platense mientras se intentan esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico episodio ocurrido en un departamento del barrio La Loma. La joven murió tras caer desde el balcón de un segundo piso en medio de una violenta discusión de pareja.
Según se supo, en las últimas horas declaró ante el fiscal Álvaro Garganta el único imputado en la causa, pareja de la víctima, quien dio su versión de los hechos. Según sostuvo el hombre identificado como M.A.G., la discusión fue exclusivamente verbal y negó haber ejercido violencia física contra Rocío. En su testimonio afirmó que la joven se arrojó por el balcón por decisión propia, y aseguró que intentó evitarlo sin éxito.
El acusado se mostró conmovido durante la indagatoria, rompió en llanto y manifestó que desde el momento del hecho no había logrado dormir ni alimentarse con normalidad. También señaló que, tras la caída, salió del departamento a los gritos para pedir ayuda y solicitó a los vecinos que llamaran a la Policía y a una ambulancia.
Por el momento, el imputado continúa detenido mientras la Justicia analiza el conjunto de pruebas reunidas. La causa se investiga en un contexto de violencia de género y se esperan nuevos peritajes y testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido dentro del departamento antes de la caída.
En paralelo al avance judicial, familiares, amigos y allegados de Rocío convocaron a una marcha en reclamo de justicia frente a la Fiscalía General de La Plata. Tal como informó EL DIA, la movilización a 7 entre 56 y 57 tiene como objetivo exigir que el caso sea investigado a fondo y que no quede impune.
“Rocío no puede ser una más”, expresaron para reclamar celeridad en la causa y acompañamiento a la familia. La muerte de la joven generó una fuerte conmoción en la ciudad y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja.
LE PUEDE INTERESAR
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Como se sabe, la investigación por la muerte de Alvarito transita horas decisivas en el plano judicial, es por eso que las amigas de la joven rompieron el silencio público en medio del dolor y comenzaron a reclamar justicia de manera activa. “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, señala el texto difundido por la familia. En el mismo mensaje, sostienen que ninguna de las figuras penales que hoy se analizan logra explicar de manera completa el contexto en el que ocurrió la muerte.
“Una muerte no se explica sin contexto. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”, expresaron. El comunicado apunta directamente a la necesidad de profundizar la investigación y sumar una mirada que contemple el vínculo previo.
“Exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto”, agregaron. “La verdad todavía no salió”, concluye el texto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí