La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón

La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, de 26 años, avanza en la Justicia platense mientras se intentan esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico episodio ocurrido en un departamento del barrio La Loma. La joven murió tras caer desde el balcón de un segundo piso en medio de una violenta discusión de pareja.

Según se supo, en las últimas horas declaró ante el fiscal Álvaro Garganta el único imputado en la causa, pareja de la víctima, quien dio su versión de los hechos. Según sostuvo el hombre identificado como M.A.G., la discusión fue exclusivamente verbal y negó haber ejercido violencia física contra Rocío. En su testimonio afirmó que la joven se arrojó por el balcón por decisión propia, y aseguró que intentó evitarlo sin éxito.

El acusado se mostró conmovido durante la indagatoria, rompió en llanto y manifestó que desde el momento del hecho no había logrado dormir ni alimentarse con normalidad. También señaló que, tras la caída, salió del departamento a los gritos para pedir ayuda y solicitó a los vecinos que llamaran a la Policía y a una ambulancia.

Por el momento, el imputado continúa detenido mientras la Justicia analiza el conjunto de pruebas reunidas. La causa se investiga en un contexto de violencia de género y se esperan nuevos peritajes y testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido dentro del departamento antes de la caída.

Marcha y reclamo de la familia

En paralelo al avance judicial, familiares, amigos y allegados de Rocío convocaron a una marcha en reclamo de justicia frente a la Fiscalía General de La Plata. Tal como informó EL DIA, la movilización a 7 entre 56 y 57 tiene como objetivo exigir que el caso sea investigado a fondo y que no quede impune.

“Rocío no puede ser una más”, expresaron para reclamar celeridad en la causa y acompañamiento a la familia. La muerte de la joven generó una fuerte conmoción en la ciudad y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja.

Como se sabe, la investigación por la muerte de Alvarito transita horas decisivas en el plano judicial, es por eso que las amigas de la joven rompieron el silencio público en medio del dolor y comenzaron a reclamar justicia de manera activa. “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, señala el texto difundido por la familia. En el mismo mensaje, sostienen que ninguna de las figuras penales que hoy se analizan logra explicar de manera completa el contexto en el que ocurrió la muerte.

“Una muerte no se explica sin contexto. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”, expresaron. El comunicado apunta directamente a la necesidad de profundizar la investigación y sumar una mirada que contemple el vínculo previo.

“Exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto”, agregaron. “La verdad todavía no salió”, concluye el texto.