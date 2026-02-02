El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas

El virus Nipah que recibió su nombre de la aldea de Malasia donde vivía el primer paciente conocido, pertenece a la misma familia de virus que el sarampión y, si bien no es tan infeccioso, sería significativamente más mortal.

Se trata de un virus zoonótico, es decir, que se puede transmitirse de animales a humanos y esto ocurre con mayor frecuencia a través del contacto directo con un cerdo o murciélago infectado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).

El consumo de frutas o productos derivados de frutas, como el jugo crudo de dátil, contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados también contribuye a la propagación, mientras que también puede transmitirse directamente de persona a persona, aunque la transmisión se produce a través del contacto muy cercano con la persona infectada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros signos de infección son inespecíficos e incluyen síntomas gripales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta. En tanto, algunas infecciones también provocan síntomas respiratorios como tos y radiografías de tórax anormales, mientras que los síntomas pueden tardar entre cuatro y catorce días en aparecer tras la infección y los casos asintomáticos son poco frecuentes.

El virus está clasificado por los CDC como de nivel cuatro de bioseguridad que es la categoría más alta, con los patógenos más peligrosos como los del ébola y tiene el potencial de servir como agente de bioterrorismo.

Si bien se registraron pocos brotes, el virus Nipah se considera una amenaza para la salud pública debido a su alta tasa de mortalidad, su potencial de transmisión entre personas, su capacidad de causar brotes y la falta de vacunas o tratamientos aprobados.

Para diagnosticarlo se suelen realizar pruebas con una muestra de sangre para detectar y cuantificar proteínas específicas, mientras que, al no existir una vacuna ni un medicamento específico, los médicos llaman a la prevención e intentan reducir el riesgo de transmisión de animales a humanos e implementar medidas de control al trabajar con personas infectadas.

Los brotes de Nipah ocurren casi todos los años en algunas partes de Asia, con frecuencia en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur, siendo Bangladesh el que registra el mayor número de infecciones y esto se debe a que los murciélagos frugívoros que transmiten el virus son nativos de estas regiones.

Este virus suele propagarse de diciembre a mayo, durante la temporada de reproducción de murciélagos y la temporada de recolección de savia de palmera datilera, mientras que también se encontró en murciélagos de Camboya, Tailandia, Madagascar y Ghana.