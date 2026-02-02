Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Escándalo AFA: apareció el apellido Sigman vinculado a los vuelos hacia la mansión de Pilar
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia
Telefe detrás de un famoso cantante argentino para conducir La Peña de Morfi: quién es, los detalles
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Trenes Argentinos informó que desde hoy se restableció el servicio del Tren Universitario de La Plata, tras la finalización de las tareas de mantenimiento integral sobre las formaciones que realizan ese recorrido.
"Estos trabajos fueron posibles gracias al plan de actualización de la infraestructura que lleva adelante la Secretaría de Transporte, en el marco de la Emergencia Ferroviaria y con el fin de fortalecer la seguridad operacional", explicaron las autoridades en un comunicado.
El servicio funciona desde este lunes 2 de febrero con el mismo diagrama horario previo a la interrupción ocurrida a fines de diciembre: opera de lunes a sábados, con 9 servicios diarios en cada sentido de circulación los días hábiles. El tren tiene paradas en diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata, facilitando el traslado de estudiantes, docentes y vecinos de la ciudad.
Durante la intervención se realizaron trabajos en los cuatro bogies que conforman el sistema de rodamiento de estos trenes, e incluyeron tareas en los pares montados, la suspensión primaria y secundaria, componentes clave para la seguridad operacional. Además se repararon fisuras en bastidores registradas en las formaciones por la fatiga del material y el alto nivel de exigencia que soportan debido al traslado de gran cantidad de pasajeros durante el ciclo lectivo universitario.
Las tareas fueron realizadas en los talleres de Remedios de Escalada, e incluyeron también la reparación integral del sistema de tracción y choque, controles del sistema mecánico de los motores diésel, sistemas neumáticos y eléctricos y la puesta en valor del interior de ambos coches.
La fecha para el mantenimiento fue escogida dada la baja demanda que se produce en este servicio por el receso estival de las facultades de la UNLP.
LE PUEDE INTERESAR
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
En una nota publicada en EL DIA durante diciembre pasado, quienes lo usan a diario coincidían en que aún quedan aspectos por mejorar del Tren Universitario. Durante un relevamiento en distintas estaciones del recorrido, usuarios habituales y ocasionales valoraron el servicio, pero también marcaron falencias vinculadas a la frecuencia, el mantenimiento y la infraestructura de las paradas.
Sara, vecina de la zona de 2 bis y 78, usuaria frecuente del ramal, contó que comenzó a utilizar el tren ante el mal funcionamiento de los micros que pasan por su barrio. En ese sentido, remarcó que el servicio ferroviario le permite llegar al centro en menos tiempo y con mayor previsibilidad. “En comparación con los micros es fenómeno. A mi barrio solo llegan el Este y el 520 y son un desastre”, dijo, y destacó que a diferencia de muchas paradas de colectivos, las estaciones cuentan con refugio para resguardarse del frío o la lluvia.
No obstante, señaló que sería necesario avanzar con mejoras en la infraestructura. “Tendrían que continuar el proyecto de nuevas estaciones y enfocarse más en el mantenimiento”, expresó, al tiempo que mencionó problemas de iluminación en algunas paradas durante la noche y el deterioro de los asientos. Aun así, subrayó que la puntualidad marca una diferencia clave frente al transporte automotor. “Pagás mucho menos y sabés que en 20 minutos estás en la estación”, afirmó.
El uso del Tren Universitario excede ampliamente el ámbito estudiantil. Verónica, vecina de la zona del Hospital San Juan de Dios, lo utiliza todos los días para ir a trabajar. “Lo uso porque es más económico y me deja a dos cuadras del trabajo. Aunque creo que, al ser muchas personas que lo usamos, deberían aumentar la frecuencia”, indicó. Una opinión similar compartió Mabel, estudiante y trabajadora, quien combina el tren para ir a cursar y volver a su casa después del trabajo. En ese marco, si bien consideró que el servicio es puntual, indicó que la limpieza podría mejorar.
En tanto, hay quienes lo eligen de manera ocasional. Ricardo Ángel Martínez, vecino de Ensenada, comentó: “Cuando lo tomé por primera vez me pareció una herramienta importante para conectar facultades y espacios culturales”.
Foto: Roberto Acosta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí