La Ciudad

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

Foto: Roberto Acosta

2 de Febrero de 2026 | 11:38

Escuchar esta nota

Trenes Argentinos informó que desde hoy se restableció el servicio del Tren Universitario de La Plata, tras la finalización de las tareas de mantenimiento integral sobre las formaciones que realizan ese recorrido. 

"Estos trabajos fueron posibles gracias al plan de actualización de la infraestructura que lleva adelante la Secretaría de Transporte, en el marco de la Emergencia Ferroviaria y con el fin de fortalecer la seguridad operacional", explicaron las autoridades en un comunicado.

El servicio funciona desde este lunes 2 de febrero con el mismo diagrama horario previo a la interrupción ocurrida a fines de diciembre: opera de lunes a sábados, con 9 servicios diarios en cada sentido de circulación los días hábiles. El tren tiene paradas en diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata, facilitando el traslado de estudiantes, docentes y vecinos de la ciudad.

El reacondicionamiento del tren universitario

Durante la intervención se realizaron trabajos en los cuatro bogies que conforman el sistema de rodamiento de estos trenes, e incluyeron tareas en los pares montados, la suspensión primaria y secundaria, componentes clave para la seguridad operacional. Además se repararon fisuras en bastidores registradas en las formaciones por la fatiga del material y el alto nivel de exigencia que soportan debido al traslado de gran cantidad de pasajeros durante el ciclo lectivo universitario.

Las tareas fueron realizadas en los talleres de Remedios de Escalada, e incluyeron también la reparación integral del sistema de tracción y choque, controles del sistema mecánico de los motores diésel, sistemas neumáticos y eléctricos y la puesta en valor del interior de ambos coches.

La fecha para el mantenimiento fue escogida dada la baja demanda que se produce en este servicio por el receso estival de las facultades de la UNLP.

Pedido de mejoras

En una nota publicada en EL DIA durante diciembre pasado, quienes lo usan a diario coincidían en que aún quedan aspectos por mejorar del Tren Universitario. Durante un relevamiento en distintas estaciones del recorrido, usuarios habituales y ocasionales valoraron el servicio, pero también marcaron falencias vinculadas a la frecuencia, el mantenimiento y la infraestructura de las paradas.

Sara, vecina de la zona de 2 bis y 78, usuaria frecuente del ramal, contó que comenzó a utilizar el tren ante el mal funcionamiento de los micros que pasan por su barrio. En ese sentido, remarcó que el servicio ferroviario le permite llegar al centro en menos tiempo y con mayor previsibilidad. “En comparación con los micros es fenómeno. A mi barrio solo llegan el Este y el 520 y son un desastre”, dijo, y destacó que a diferencia de muchas paradas de colectivos, las estaciones cuentan con refugio para resguardarse del frío o la lluvia.

No obstante, señaló que sería necesario avanzar con mejoras en la infraestructura. “Tendrían que continuar el proyecto de nuevas estaciones y enfocarse más en el mantenimiento”, expresó, al tiempo que mencionó problemas de iluminación en algunas paradas durante la noche y el deterioro de los asientos. Aun así, subrayó que la puntualidad marca una diferencia clave frente al transporte automotor. “Pagás mucho menos y sabés que en 20 minutos estás en la estación”, afirmó.

El uso del Tren Universitario excede ampliamente el ámbito estudiantil. Verónica, vecina de la zona del Hospital San Juan de Dios, lo utiliza todos los días para ir a trabajar. “Lo uso porque es más económico y me deja a dos cuadras del trabajo. Aunque creo que, al ser muchas personas que lo usamos, deberían aumentar la frecuencia”, indicó. Una opinión similar compartió Mabel, estudiante y trabajadora, quien combina el tren para ir a cursar y volver a su casa después del trabajo. En ese marco, si bien consideró que el servicio es puntual, indicó que la limpieza podría mejorar.

En tanto, hay quienes lo eligen de manera ocasional. Ricardo Ángel Martínez, vecino de Ensenada, comentó: “Cuando lo tomé por primera vez me pareció una herramienta importante para conectar facultades y espacios culturales”.

Foto: Roberto Acosta

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

