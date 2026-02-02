Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Fue titular ante Newell's

Ascacíbar, tras debutar en Boca: "A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice"

Ascacíbar, tras debutar en Boca: "A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice"
2 de Febrero de 2026 | 10:41

Santiago Ascacíbar dejó un mensaje directo a los hinchas de Estudiantes luego de su debut oficial con la camiseta de Boca, en el triunfo ante Newell’s en la Bombonera. El mediocampista, que tuvo un estreno destacado en el equipo de Claudio Úbeda, habló sobre su presente en el Xeneize y la polémica que generó su salida del Pincha.

“Me gusta jugar a la pelota, me gusta hacerlo ahora para este equipo, para esta institución inmensa. Y con la gente de Estudiantes seguramente que el tiempo les va a demostrar lo que hice”, expresó el Ruso en diálogo con ESPN, marcando una postura firme frente a las críticas recibidas desde La Plata.

Ascacíbar remarcó que atraviesa este nuevo desafío con tranquilidad y enfocándose en su carrera deportiva. “Yo estoy tranquilo. Me gusta jugar al fútbol y hoy me toca hacerlo en este club”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de Boca como institución y el valor de competir en un equipo grande.

Sus declaraciones reavivaron el debate entre los hinchas de Estudiantes, donde su salida fue vivida como una ruptura simbólica por su rol previo como referente y capitán.

 

