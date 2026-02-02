Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Espectáculos |La previa al clásico por el rating

La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"

La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
2 de Febrero de 2026 | 10:01

Escuchar esta nota

Previo al "clásico", que jugarán en la tele salió el provocador mensaje de la China Suarez a Wanda Nara que generó todo tipo de rumores.   

Así, horas antes de que la China y Wanda compitan por el rating, la actriz subió un video a su cuenta de Tik Tok que para muchos, fue una provocación a pleno.

Después del último cruce que Wanda Nara tuvo vía Instagram con Mauro Icardi por intentar hacerle creer al mundo que habían retomado el diálogo, la mediática evitó volver a nombrarlo tanto a él como a la China Suárez.

Pero, a través de Masterchef Celebrity, la conductora siempre se las rebusca para tirar indirectas hacia su ex y su nueva novia.  

ahora, llegó la respuesta. El mensaje apareció en Tik Tok donde Suárez subió un video desde el palco del estadio del Galatasaray donde mirando a cámara de forma desafiante, canta un fragmento de la canción "Euphoria" de Kendrick Lamar.

Hasta aquí, todo sería normal pero si se pone especial atención a la letra, se entiende perfectamente que hay intención de decir algo más, de llegar a Nara. 

LE PUEDE INTERESAR

China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro

LE PUEDE INTERESAR

Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 

La frase del tema en inglés que la China resalta es la que dice: "Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también, pero no mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos".

Finalmente, vale destacar que, la canción en cuestión va toda en la misma línea y no parece casual que la China la haya seleccionado para Wanda, previo "al clásico por el rating".    

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Últimas noticias de Espectáculos

China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro

Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 

La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia

Telefe detrás de un famoso cantante argentino para conducir La Peña de Morfi: quién es, los detalles 
La Ciudad
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
Información General
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
Febrero en la Costa: precios para comer en la playa
Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda
Deportes
Boca y el sabor del reencuentro
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV
Policiales
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla