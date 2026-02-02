La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"

Previo al "clásico", que jugarán en la tele salió el provocador mensaje de la China Suarez a Wanda Nara que generó todo tipo de rumores.

Así, horas antes de que la China y Wanda compitan por el rating, la actriz subió un video a su cuenta de Tik Tok que para muchos, fue una provocación a pleno.

Después del último cruce que Wanda Nara tuvo vía Instagram con Mauro Icardi por intentar hacerle creer al mundo que habían retomado el diálogo, la mediática evitó volver a nombrarlo tanto a él como a la China Suárez.

Pero, a través de Masterchef Celebrity, la conductora siempre se las rebusca para tirar indirectas hacia su ex y su nueva novia.

ahora, llegó la respuesta. El mensaje apareció en Tik Tok donde Suárez subió un video desde el palco del estadio del Galatasaray donde mirando a cámara de forma desafiante, canta un fragmento de la canción "Euphoria" de Kendrick Lamar.

Hasta aquí, todo sería normal pero si se pone especial atención a la letra, se entiende perfectamente que hay intención de decir algo más, de llegar a Nara.

La frase del tema en inglés que la China resalta es la que dice: "Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también, pero no mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos".

Finalmente, vale destacar que, la canción en cuestión va toda en la misma línea y no parece casual que la China la haya seleccionado para Wanda, previo "al clásico por el rating".