Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Información General

ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales

ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
2 de Febrero de 2026 | 08:48

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la publicidad en todo el país de una serie de cosméticos y perfumes infantiles al detectar que se trata de productos ilegales.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 221/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires donde se constató que los artículos carecían de los datos de inscripción sanitaria obligatorios.

El organismo advirtió que, al no contar con los registros pertinentes, "no es posible conocer que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes" ni que sus ingredientes estén permitidos, lo que representa un riesgo para la salud de los eventuales usuarios.

A continuación, la lista detallada de los productos prohibidos:

- Bebés Llorones: Kit de belleza "PEQUEÑA PUPINA" (paleta de sombras, esmalte y labiales).
- Lilo & Stitch: Juego de maquillaje artístico marca "PEQUEÑA DISEÑADORA".
- Disney Princesses: Set de belleza (rubor, labial y esmalte).
- My Little Pony: Set de belleza (esmalte y labiales).
- Hello Kitty: Set de maquillaje marca "IMAN OF NOBLE".
- Labubus: Set de belleza sin marca.
- Piku: Set de belleza con paleta de sombras.
- Bicgerbowe: Base líquida con color en envase con forma de oso.
- Victorious Final: Perfume con vaporizador "SUNSHINE".

La ANMAT dispuso que la prohibición alcanza también a la venta en plataformas en línea y ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.

