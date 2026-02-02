ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Las sesiones extraordinarias 2026 arrancan con temas calientes
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Los números de la suerte del lunes 2 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la publicidad en todo el país de una serie de cosméticos y perfumes infantiles al detectar que se trata de productos ilegales.
La medida fue oficializada a través de la Disposición 221/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires donde se constató que los artículos carecían de los datos de inscripción sanitaria obligatorios.
El organismo advirtió que, al no contar con los registros pertinentes, "no es posible conocer que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes" ni que sus ingredientes estén permitidos, lo que representa un riesgo para la salud de los eventuales usuarios.
A continuación, la lista detallada de los productos prohibidos:
- Bebés Llorones: Kit de belleza "PEQUEÑA PUPINA" (paleta de sombras, esmalte y labiales).
- Lilo & Stitch: Juego de maquillaje artístico marca "PEQUEÑA DISEÑADORA".
- Disney Princesses: Set de belleza (rubor, labial y esmalte).
- My Little Pony: Set de belleza (esmalte y labiales).
- Hello Kitty: Set de maquillaje marca "IMAN OF NOBLE".
- Labubus: Set de belleza sin marca.
- Piku: Set de belleza con paleta de sombras.
- Bicgerbowe: Base líquida con color en envase con forma de oso.
- Victorious Final: Perfume con vaporizador "SUNSHINE".
La ANMAT dispuso que la prohibición alcanza también a la venta en plataformas en línea y ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.
LE PUEDE INTERESAR
Febrero en la Costa: precios para comer en la playa
LE PUEDE INTERESAR
Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí