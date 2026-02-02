Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

La Ciudad

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
2 de Febrero de 2026 | 10:16

Escuchar esta nota

Los colegios privados se preparan para retomar las actividades académicas y para afrontar el inicio del ciclo lectivo 2026, pero en la antesala de la vuelta a clases expresaron preocupación sobre cómo resolverán el "desacople financiero" que provocan los meses en los que no tienen ingresos, aunque mantienen todos los costos operativos del servicio.

Según se informó desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), a esta problemática habitual que se reitera en esta época del año, se suma la resolución de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia. Las instituciones advierten sobre un fuerte desequilibrio económico, ya que deben pagar costos laborales incrementados desde diciembre sin que se hayan habilitado actualizaciones en los montos de las cuotas escolares. Los institutos de enseñanza que reciben aporte estatal del Estado sólo pueden modificar los aranceles a partir del mes de marzo.

El núcleo del problema que plantean los colegios es la imposibilidad legal para actualizar sus aranceles al mismo ritmo que los incrementos salariales. "Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales", explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Las instituciones deben afrontar de manera inmediata -con la liquidación de haberes de enero- aumentos salariales retroactivos a diciembre y enero (incluyendo el proporcional del aguinaldo), además de los sueldos de febrero (en los primeros días de marzo). Todo eso, sin modificar el monto e incluso sin cobrar aranceles en esos meses de receso de la actividad académica.

Se estima que las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8,1% (1,5% de diciembre y SAC, 3,3% de enero y 3,3% de febrero, según se fijó en la paritaria con el gobierno recientemente). En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes. Esta cifra representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada en la provincia. Estas 4.800 instituciones deben continuar respetando los topes arancelarios establecidos por el gobierno.

"El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos.  Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país", dijo Zurita. 

LE PUEDE INTERESAR

Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Además, en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico, por dificultades en los presupuestos familiares. "Además tenemos el aumento constante de los costos operativos que requiere el funcionamiento de instituciones que se esfuerzan para mejorar día a día la calidad educativa a pesar del contexto desfavorable", remarcó el secretario ejecutivo de AIEPA.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

Comenzaron a regir cambios en el DNI y el pasaporte
Últimas noticias de La Ciudad

Desde diciembre reclaman por un poste que "pende de un árbol" en City Bell

Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
Espectáculos
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 
La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia
Deportes
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Boca y el sabor del reencuentro
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
Información General
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
Policiales
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla