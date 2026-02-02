Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |INVESTIGAN LAS CIRCUNSTANCIAS

Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero

La casilla donde apareció sin vida una mujer está en 178 y 530 / Web

2 de Febrero de 2026 | 01:43
Edición impresa

Un inquietante hallazgo sacudió la calma de la zona de la calle 178 entre 529 y 530, en Melchor Romero, cuando un llamado al 911 activó la intervención del Comando de Patrulla Oeste ante la posible presencia de una persona sin vida. La escena, cargada de silencio y preguntas, comenzó a tomar forma minutos después con la llegada de los móviles policiales.

Dentro de una vivienda muy precaria, los efectivos encontraron a una mujer acostada boca arriba sobre una cama, sin signos vitales. Fue identificada como Samanta Álvarez. No había gritos, ni señales visibles de lucha. Tampoco desorden. Todo parecía detenido en el tiempo, como si algo se hubiera apagado sin dejar rastros evidentes.

Un equipo médico del SAME arribó poco después y confirmó el fallecimiento. A partir de ese momento, la casa quedó bajo estricta custodia policial, a la espera del trabajo de Policía Científica y del médico forense, quienes tendrán la tarea clave de reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las causas de la muerte.

La causa quedó en manos de la UFI N° 17, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata. La fiscal Di Lorenzo dispuso las medidas de rigor, mientras el expediente avanza en una etapa sensible, donde cada detalle -por mínimo que parezca- puede resultar determinante. Entre ellos, la aparición de personas del círculo cercano de la víctima.

Aunque en una primera inspección no se observaron signos de violencia en los accesos ni indicios de forcejeo, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. En ese marco, el caso se analiza con especial atención al contexto personal y social de la víctima, una línea de investigación que cobra relevancia en hechos donde las causas del fallecimiento no resultan evidentes a simple vista.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, ante muertes de mujeres en ámbitos privados y sin testigos, los protocolos actuales exigen incorporar la perspectiva de género como eje de análisis. Esto implica no limitar la investigación a lo estrictamente forense, sino también indagar posibles antecedentes de violencia física, psicológica, económica o simbólica, incluso cuando no existan denuncias previas.

En Argentina, numerosos casos recientes demostraron que situaciones de violencia de género pueden permanecer invisibles durante años, manifestándose recién cuando ocurre un desenlace fatal. Por ese motivo, los investigadores buscarán reconstruir el entorno de Samanta, sus vínculos cercanos y su situación personal, para descartar o confirmar cualquier escenario posible.

Mientras tanto, el hermetismo rodea la causa. La ausencia de señales claras, el estado humilde de la vivienda y la soledad de la escena alimentan el misterio. La respuesta, ahora, queda en manos de las pericias científicas y del avance judicial, en un expediente que recién comienza y que promete abrir interrogantes profundos.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

