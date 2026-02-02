La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia

El mercado de pases europeo aun no cerró y un importante club italiano se fijó en Mauro Icardi para la próxima temporada. Así, el goleador tiene contrato con el Galatasaray hasta junio de 2026.

Pero, Elio Pino, su representante, contó que aun no negociaron la continuidad y que estaba dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes. Primero se habló del Milán y ahora se conoció que otro italiano estaría interesado: se trata de la Juventus.

Algunos medios deportivos informaron que la Juventus habría hecho llegar su interés en Mauro Icardi. El equipo italiano está jugando la Champions League, al igual que el Galatasaray, con apenas tres puntos más que el club turco. Por lo tanto, la idea de contar con el argentino sería para sumar un goleador más en esta competencia.

Recordemos que, Mauro Icardi jugó muy pocos minutos en la Champions League, a diferencia de la Superliga turca, donde tuvo mayores presencias.

Por otra parte, aun no se recompuso al 100% de su lesión en la rodilla y en el Galatasaray no estarían del todo conformes por eso, por lo que le habrían ofrecido una reducción en su sueldo para firmar una renovación.

La posibilidad de irse a Juventus es muy importante, tanto a nivel económico como emocional.

Asimismo, en redes, se habló mucho con que podría ser un sueño de la China Suárez vivir en Italia, ya que se la vio muy cómoda en su paso por Milán y de público conocimiento que Italia es uno de los lugares preferidos por La China..

Cabe recordar que fue en ese país donde Wanda Nara y Mauro Icardi se conocieron, enamoraron y vivieron gran parte de su vida.

Además, para Mauro Icardi es importante Italia porque es el lugar donde nacieron sus hijas y vivir allí podría ayudarlo a mantener un vínculo más continuado con ellas.