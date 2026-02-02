"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos

Vicente Viloni llevó tranquilidad a sus seguidores luego de la preocupación que generaron una serie de posteos en redes sociales, en los que se percibían señales de posible depresión y problemas con el alcohol. Tras la repercusión de esos mensajes, el humorista aseguró que su teléfono había sido hackeado y que los contenidos no reflejaban su situación actual.

A través de un comunicado en X, Viloni explicó que los posteos fueron realizados por terceros y que ya logró recuperar el control de su cuenta. “Hola amigos! El sábado a la noche me hackearon el celu. Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans. Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocuparlos. A los medios que hicieron eco, les pido por favor que rectifiquen. Muchas gracias y ustedes son mi fuerza!!”, escribió este lunes al mediodía en su Instagram.

El episodio había despertado una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas, seguidores y usuarios en general, muchos de los cuales expresaron su preocupación por su estado emocional. Tras la aclaración, la mayoría de los comentarios continuaron en tono solidario, no solo para darle ánimo sino también para recordarle que, en caso de estar atravesando un momento difícil, no es malo pedir ayuda a tiempo.