Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Espectáculos |¿Depresión y alcohol o hackeo?

"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos

"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
2 de Febrero de 2026 | 12:09

Escuchar esta nota

Vicente Viloni llevó tranquilidad a sus seguidores luego de la preocupación que generaron una serie de posteos en redes sociales, en los que se percibían señales de posible depresión y problemas con el alcohol. Tras la repercusión de esos mensajes, el humorista aseguró que su teléfono había sido hackeado y que los contenidos no reflejaban su situación actual.

A través de un comunicado en X, Viloni explicó que los posteos fueron realizados por terceros y que ya logró recuperar el control de su cuenta. “Hola amigos! El sábado a la noche me hackearon el celu. Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans. Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocuparlos. A los medios que hicieron eco, les pido por favor que rectifiquen. Muchas gracias y ustedes son mi fuerza!!”, escribió este lunes al mediodía en su Instagram.

El episodio había despertado una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas, seguidores y usuarios en general, muchos de los cuales expresaron su preocupación por su estado emocional. Tras la aclaración, la mayoría de los comentarios continuaron en tono solidario, no solo para darle ánimo sino también para recordarle que, en caso de estar atravesando un momento difícil, no es malo pedir ayuda a tiempo.

Para recibir ayuda inmediata en salud mental, existen líneas gratuitas disponibles. En Provincia de Buenos Aires, el 0800-222-5462 brinda atención de lunes a viernes de 8 a 24 hs. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Últimas noticias de Espectáculos

La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"

China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro

Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 

La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia
Deportes
Gimnasia confirmó por qué no juega Nacho Fernández: ¿qué es la bursitis infecciosa?
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Boca y el sabor del reencuentro
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Central y River se repartieron los puntos
Policiales
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Información General
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
La Ciudad
Desde diciembre reclaman por un poste que "pende de un árbol" en City Bell
Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla