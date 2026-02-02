Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Luego del accidente en Pinamar

Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera

2 de Febrero de 2026 | 09:13

Escuchar esta nota

La Justicia bonaerense prohibió de manera inmediata las actividades con vehículos en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, tras un grave accidente que dejó internado a Bastián Jerez, un niño de ocho años. La medida alcanza a competencias, pruebas de habilidad, picadas y cualquier evento recreativo con camionetas 4x4, cuatriciclos, UTV, motos y otros vehículos similares, al considerar que existe un riesgo concreto y reiterado para quienes concurren al lugar, especialmente niños y adolescentes.

La decisión fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Dolores, en el marco de un amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Julián Martínez Carignano, contra la Municipalidad de Pinamar. El fallo establece que la prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio garantice condiciones adecuadas de seguridad y control, como señalización, delimitación de sectores y medidas preventivas efectivas.

En la resolución se advierte que desde hace años se realizan en la zona maniobras riesgosas y competencias sin autorización ni supervisión, en un espacio compartido con peatones, familias y menores. También se menciona la existencia de antecedentes de accidentes graves y víctimas fatales, lo que motivó la aplicación del principio de prevención del daño y la obligación estatal de actuar de forma anticipada frente a riesgos graves o irreversibles.

El accidente que originó la medida ocurrió en los médanos de Pinamar, cuando un vehículo UTV chocó contra una camioneta. El menor sufrió heridas de gravedad y permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. La causa reavivó el debate sobre la falta de controles en la zona y la responsabilidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad pública.

