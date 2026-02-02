Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 

A pocos días de haber celebrado su cumpleaños número 82 en Madrid, Susana Giménez volvió a quedar en el centro de la escena mediática al trascender que tomó profundas decisiones sobre su carrera.

La información circuló en redes sociales y generó un fuerte impacto

Allí, mediante su cuenta, Ángel compartió detalles de las decisiones que tuvo Giménez en este último tiempo, quien exigió varias cosas para su biopic, la cual se estrenaría en 2027.

“Susana rechazó la propuesta de Telefe. Los nuevos dueños del canal le ofrecieron volver con su programa dominical en 2027, pero dijo que no”, comentó el mencionado periodista sobre la conductora.

Además, el comunicador explicó sobre los planes que tiene Giménez para poder trabajar en estos meses: “No quiere hacer televisión regular, solo aceptaría especiales durante el próximo Mundial”.

Sin dudas, Susana dejó en claro que cada una de las actividades que va a realizar tienen que ver con sus intereses y sus comodidades en esta nueva etapa de su vida.