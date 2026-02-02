Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LA FILMARON LOS PROPIOS INTERNOS Y LA SUBIERON A LAS REDES

Una fuga de un instituto de menores se hizo viral

El hecho, que se registró en La Plata, impulsó una doble investigación. Por un lado la judicial y, por el otro, una administrativa

Una fuga de un instituto de menores se hizo viral

Primero atravesó una reja y después saltó un alambrado / Web

2 de Febrero de 2026 | 01:44
Edición impresa

La fuga de un adolescente de un instituto de menores de la zona oeste de La Plata volvió a dejar en evidencia el estado crítico del sistema de detención juvenil. El escape quedó registrado en un video grabado desde el interior del establecimiento por otro interno, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión pública.

En la grabación puede observarse con claridad el momento en que el joven logra abandonar el lugar, en una secuencia que expone presuntas falencias en los controles, la vigilancia y las medidas de seguridad del centro.

El material no solo se viralizó en pocas horas, sino que reavivó un debate que se repite cada vez con mayor frecuencia: el funcionamiento real de los institutos de menores y las condiciones en las que se encuentran alojados los adolescentes privados de su libertad.

Tras la circulación del video, la Justicia inició actuaciones para dar con el paradero del adolescente fugado y para determinar eventuales responsabilidades en torno a lo ocurrido. En paralelo, se analiza el contexto en el que se produjo la evasión y si existieron negligencias o fallas estructurales que facilitaron el escape.

El episodio se suma a una larga lista de situaciones similares registradas en distintos institutos de la región, donde la falta de recursos, el hacinamiento, la escasa supervisión y la precariedad edilicia son señaladas de manera recurrente por trabajadores, organismos de derechos humanos y familiares de los internos. A esto se suma la circulación constante de denuncias por episodios de violencia, fugas reiteradas y dificultades para garantizar procesos reales de contención y reinserción.

En redes sociales, la difusión del video generó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por la seguridad y el riesgo que implican estas fugas para la comunidad, otros apuntaron directamente al rol del Estado, cuestionando la ausencia de políticas integrales que aborden la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva social, educativa y de acompañamiento.

LE PUEDE INTERESAR

Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero

LE PUEDE INTERESAR

Otorgan una medida cautelar por una obra frenada

KIM GÓMEZ, EL CASO TESTIGO

Si hay un caso que refleja el drama del delito juvenil, es el de Kim Gómez. La nena de 7 años que murió por el robo del auto de su familia en Altos de San Lorenzo.

Precisamente Marcos Gómez, el papá de la nena, volvió a expresarse sobre el tema: “Inicia febrero un mes realmente difícil donde se revive todo como si fuese ayer. Hoy les quiero pedir ayuda, ya es de publico conocimiento que en unas semanas inicia el juicio, un juicio que no nos devuelve a nuestra princesa pero un juicio necesario para traer algo de paz para marcar un antes y un después no sólo para la familia sino también para toda la sociedad porque Kim trascendió tanto que hoy es de todos”.

“Le quiero pedir que estos días particulares difíciles nos tengan presentes en sus oraciones con sus buenas vibras con sus energías”, concluyó.

VIDEO: ASÍ QUEDÓ FILMADO EL MOMENTO EN LA PLATA 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

Sin Nacho Fernández, el Lobo buscará la victoria ante Aldosivi

Una picadura cambió los planes de Zaniratto

Boca y el sabor del reencuentro

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Últimas noticias de Policiales

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito

Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero

Otorgan una medida cautelar por una obra frenada
Información General
Febrero en la Costa: precios para comer en la playa
Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda
Incendios: hay cuatro parques nacionales en alerta
Comenzaron a regir cambios en el DNI y el pasaporte
Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias
Espectáculos
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
El director de “Requiem para un sueño”, criticado por hacer película con IA
La Ciudad
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso
Deportes
Boca y el sabor del reencuentro
Debut correcto y aplausos para el Ruso en Boca
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla