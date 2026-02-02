Una fuga de un instituto de menores se hizo viral

La fuga de un adolescente de un instituto de menores de la zona oeste de La Plata volvió a dejar en evidencia el estado crítico del sistema de detención juvenil. El escape quedó registrado en un video grabado desde el interior del establecimiento por otro interno, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión pública.

En la grabación puede observarse con claridad el momento en que el joven logra abandonar el lugar, en una secuencia que expone presuntas falencias en los controles, la vigilancia y las medidas de seguridad del centro.

El material no solo se viralizó en pocas horas, sino que reavivó un debate que se repite cada vez con mayor frecuencia: el funcionamiento real de los institutos de menores y las condiciones en las que se encuentran alojados los adolescentes privados de su libertad.

Tras la circulación del video, la Justicia inició actuaciones para dar con el paradero del adolescente fugado y para determinar eventuales responsabilidades en torno a lo ocurrido. En paralelo, se analiza el contexto en el que se produjo la evasión y si existieron negligencias o fallas estructurales que facilitaron el escape.

El episodio se suma a una larga lista de situaciones similares registradas en distintos institutos de la región, donde la falta de recursos, el hacinamiento, la escasa supervisión y la precariedad edilicia son señaladas de manera recurrente por trabajadores, organismos de derechos humanos y familiares de los internos. A esto se suma la circulación constante de denuncias por episodios de violencia, fugas reiteradas y dificultades para garantizar procesos reales de contención y reinserción.

En redes sociales, la difusión del video generó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por la seguridad y el riesgo que implican estas fugas para la comunidad, otros apuntaron directamente al rol del Estado, cuestionando la ausencia de políticas integrales que aborden la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva social, educativa y de acompañamiento.

KIM GÓMEZ, EL CASO TESTIGO

Si hay un caso que refleja el drama del delito juvenil, es el de Kim Gómez. La nena de 7 años que murió por el robo del auto de su familia en Altos de San Lorenzo.

Precisamente Marcos Gómez, el papá de la nena, volvió a expresarse sobre el tema: “Inicia febrero un mes realmente difícil donde se revive todo como si fuese ayer. Hoy les quiero pedir ayuda, ya es de publico conocimiento que en unas semanas inicia el juicio, un juicio que no nos devuelve a nuestra princesa pero un juicio necesario para traer algo de paz para marcar un antes y un después no sólo para la familia sino también para toda la sociedad porque Kim trascendió tanto que hoy es de todos”.

“Le quiero pedir que estos días particulares difíciles nos tengan presentes en sus oraciones con sus buenas vibras con sus energías”, concluyó.

VIDEO: ASÍ QUEDÓ FILMADO EL MOMENTO EN LA PLATA