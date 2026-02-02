Boca y el sabor del reencuentro

Boca dejó atrás el paso en falso en La Plata. Sin brillar pero con mucha solidez derrotó 2-0 a Newell’s en la Bombonera y otra vez sumó tres puntos en un partido. Le alcanzó con un chispazo en el primer tiempo y una imprudencia en la marca rival, ayudado por el VAR desde Ezeiza. Así logró una diferencia que fue determinante para ganar el partido.

Se produjo el debut de Santiago Ascacibar, que luego de su polémica salida del Pincha vistió la camiseta azul y oro, en el mediocampo delante de Leandro Paredes y apareciendo en diferentes posiciones de ataque, lo mismo que hacía en el equipo de Eduardo Domínguez. Arrancó por derecha, se paró en la izquierda, probó desde afuera del área y siempre pidió la pelota en posición ofensiva. Jugando así le va a dar mucho a su nuevo equipo.

Boca sigue sin mostrar un juego vistoso. No fue una maravilla y tuvo visibles problemas para trasladar la pelota y mucho más para generar alguna combinación ofensiva. No tiene un jugador que pueda parar la pelota, levantar la cabeza y generar juego asociado. Es demasiado vertical y depende de que la presión logra efecto. O acertar en alguna pelota parada, pero ayer por esa vía no sorprendió porque cada envío de Paredes fue a la cabeza de un jugador rival.

La primera diferencia la consiguió al minuto 40 del primer tiempo, cuando Lautaro Blanco presionó y le robó la pelota a Facundo Guch, muy pasivo a la hora de controlar. El rebote quedó para Exequiel Ceballos, que corrió 20 metros, juntó a los centrales y habilitó al propio Blanco, que la picó ante la salida del chileno Arias. Gol de Boca antes del cierre del primer tiempo, para empezar a marcar condiciones y torcer para su costado un partido que venía trabado.

La visita no había hecho absolutamente nada y casi nunca llegó hasta el arco de Marchesín. Fue a la Bombonera a buscar un empate o sacarse el premio mayor con alguna contra que no encontró. Por eso ese 1-0 antes del final del primer tiempo fue un golpe muy duro.

Ni hablar cuando antes del minuto 10 del complemento el defensor Salcedo le cometió falta a Ángel Romero, el delantero que acababa de ingresar. Primero Darío Herreran cobró tiro libre pero un par de minutos después el VAR le alertó que la jugada pudo terminar sobre la línea y, por ende, penal para Boca. Fue a revisar la jugada y efectivamente sancionó la pena máxima que el capitán Paredes cambió por gol. Entonces ese 2-0 casi que le bajó la persiana a un partido ya sin equivalencias.

El segundo gol estuvo marcado por la polémica: ¿fue falta adentro o afuera del área?

Lo que siguió fue un partido chato y sin grandes cosas en juego. Boca no quiso pasar sobresaltos, retrocedió unos metros y le cedió la pelota a un rival que mostró no tener idea de cómo lastimar. Fueron pasando los minutos, Úbeda fue realizando cambios para ajustar en el mediocampo y poco más. El Ruso Ascacibar siguió dentro del equipo con buenas y malas, pero siempre con la impronta que mostró en el último tiempo en el Pincha.

Ganó Boca y nada más. Sumó tres puntos para quedar en zona de vanguardia y empezar a ilusionarse pese a que el equipo todavía está lejos de mostrar una buena versión desde lo futbolístico. Tiene jugadores, será cuestión de que encuentre el funcionamiento.