¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias

En las últimas semanas, un fallo judicial despertó atención sobre un aspecto delicado del sistema penal: ¿qué ocurre cuando alguien denuncia un delito que nunca existió? La pregunta, aparentemente sencilla, encierra implicancias legales y sociales que afectan tanto a quienes activan la justicia como a quienes pueden verse involucrados de manera injusta.
En Argentina, presentar ante autoridades una denuncia sabiendo que lo que se relata es falso constituye una conducta que puede ser encuadrada como un delito penal. La normativa vigente prevé penas específicas para quien, con conocimiento de la falsedad de los hechos, impulsa una investigación por un hecho delictivo inexistente. Es decir, no se trata de una acusación que termina sin pruebas, sino de una declaración deliberadamente mendaz con la intención de hacer que el aparato estatal intervenga.
Un caso reciente analizado por un tribunal de apelaciones lo ilustra con claridad. Un hombre afirmó en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires que su auto había sido robado. Días después aseguró haberlo encontrado, aunque las cámaras de seguridad mostraron que el vehículo nunca salió de su control. La investigación terminó con el procesamiento del denunciante por el delito de falsa denuncia, al considerarse que había actuado con pleno conocimiento de la falsedad de su relato.
El elemento central para que exista responsabilidad penal es el dolo: la combinación de una falsedad objetiva (el hecho no ocurrió como se describió) y la conciencia de esa falsedad por parte de quien denuncia. No basta que una denuncia no prospere por falta de pruebas o errores de investigación. Solo cuando se demuestra que el denunciante sabía que mentía y aun así puso en marcha el proceso judicial se configura el tipo penal que reprime esta conducta.
Las consecuencias de fabricar una acusación falsa pueden ir más allá de la pena en sí. Además del proceso penal, la persona acusada injustamente puede buscar reparación por los daños sufridos, tanto materiales como morales. El sistema jurídico contempla la posibilidad de reclamar indemnizaciones por afectación a la reputación, tranquilidad y proyecto de vida cuando alguien es arrastrado sin justificación a una investigación o procedimiento judicial.
Este debate surge en un contexto más amplio, donde la sociedad discute cómo equilibrar la protección de las víctimas legítimas con la prevención del uso indebido del sistema de justicia. Casos de denuncias falsas –aunque estadísticamente poco frecuentes– suelen generar preocupación y debates públicos sobre la credibilidad de los procesos judiciales y el equilibrio entre animar a denunciar y sancionar el abuso de ese derecho.
En definitiva, el sistema penal no solo castiga hechos delictivos reales. También establece límites para quienes intentan instrumentalizarlo con relatos falsos, con consecuencias que pueden alcanzar tanto al denunciante como a la persona injustamente aludida. La pregunta sobre si es delito hacer una falsa denuncia, hoy, tiene una respuesta cada vez más visible en la jurisprudencia: sí, y sus efectos pueden ser más amplios de lo que muchos imaginan.
