Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Deportes |“ES HERMOSO VIVIR ESTE MOMENTO”, EXPRESÓ EL VOLANTE

El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"

Ascacibar tuvo su estreno con la camiseta del Xeneize y obtuvo la aprobación de los hinchas. Jugó los 90 y mostró personalidad

El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"

Ascacibar tuvo un positivo debut con la camiseta de Boca / Fotobaires

2 de Febrero de 2026 | 00:43
Edición impresa

Santiago Ascacibar tuvo su tan ansiado debut con la camiseta de Boca, en la victoria de ayer por la tarde ante Newell’s en La Bombonera. Jugó los 90 minutos y recibió aplausos y ovación de los simpatizantes.

Antes del inicio del partido, al futbolista se lo vio emocionado, al enterarse que un hincha del Xeneize se tatuó el rostro del ex Estudiantes. Por su parte, en declaraciones con la prensa, señaló: “Es una alegría enorme estar acá, te llena de emoción, adentrándome en este nuevo mundo”. A su vez, añadió: “Quería vivirlo desde adentro, me tocó siempre de visitante, la gente me lo hizo sentir de otra manera y ahora estar de este lado será especial”.

Sobre su relación sobre relación con el capitán del equipo, expresó: “Conocía a Lea, ahora tengo que acoplarme a ellos, dar lo que vinieron a buscar, y cada día el trabajo se dará por sí solo.

Con lo que respecta a su desempeño, el Ruso tuvo un primer tiempo regular, donde su nivel fue de menor a mayor. Con mejores apariciones en el ataque, que en su rol principal como encargado de la contención y creación del juego en el círculo central. Pese a esto, fue encontrando más movilidad con el transcurso de los minutos.

A su vez, tuvo un trabajo similar al que realizó durante su estadía en Estudiantes, alternando entre la mitad del terreno y el ataque. Además de jugar a lo ancho de la cancha, fue encontrando su lugar seguro posicionándose hacia el sector derecho.

Por su parte, a los 20 minutos tuvo la primera llegada de Boca en el partido, con un remate de media distancia, que terminó desviado, tras eludir correctamente con una gambeta corta al defensor del conjunto de Rosario. Más tarde, pisó el área, pero no pudo ante el anticipo del arquero Gabriel Arias.

Lo cierto, es que en la primera mitad, mostró una presencia que el equipo no tenía en el medio campo, rompiendo líneas, e intentando tomar un rol de conector entre la defensa y la mitad del terreno. Al mismo tiempo, por momentos, tuvo una sociedad junto a Paredes, importante para diagramar ideas de creación.

En el complemento fue amonestado por una infracción innecesaria. A pesar de esta situación siguió mostrando un nivel similar al del primer tiempo, pero con más llegadas en ataque.

En síntesis, Santiago Ascacibar tuvo un partido correcto, siendo la rueda de auxilio del equipo, se adaptó de gran manera al tridente junto a Leandro Paredes y Ánder Herrera. Además, recibió los primeros aplausos del Estadio, y fue ovacionado por los hinchas de Boca.

Por otro lado, luego del partido, volvió a tomar contacto con la prensa, donde comentó las sensaciones de su estreno con el Xeneize: “Es hermoso vivir este momento, ojalá que sigan siendo así, vamos a trabajar para eso. Siempre tenemos que hacerlo de esta manera, al máximo, entregarnos y ganar, y se dio de esa manera”.

Asimismo, también habló sobre el lugar que le tocó compartir en el círculo central junto a dos jugadores con pasado en el viejo continente: “Obviamente que mis ilusiones son grandes, con grandes jugadores como son ellos (Paredes y Ánder Herrera), con el paso que tuvieron, y todos los demás compañeros que también tienen un nivel técnico muy alto”.

Boca y el sabor del reencuentro
