Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Colapinto mañana domingo en Palermo

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El argentino se prepara de cara al Road Show de este domingo que será histórico.
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A horas de la gran fiesta del argentino Franco Colapinto en Palermo, se presentó en el Obelisco el auto que usará este domingo: es un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de Alpine.
La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años y se espera que medio millón de fanáticos se acerquen al histórico evento.
Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño y hará cuatro salidas al circuito callejero. La primera será a las 12:45, la segunda a las 14:30, otra a las 15:15 y el final, a las 15:55 en un bus descapotable.
“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Según informaron, el circuito irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
Los vecinos y turistas podrán ingresar desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.
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