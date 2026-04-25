Quedó filmado robando una bicicleta frente a un local en Villa Elvira

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de vigilancia en La Plata, donde un delincuente robó una bicicleta a plena luz del día en la zona de Villa Elvira.

El episodio ocurrió en avenida 7 y 80, en la localidad de Villa Elvira, y tuvo como víctima a un joven que había dejado su rodado en la vereda de un comercio.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que el sospechoso, vestido con ropa clara, se acerca al lugar con total tranquilidad, toma la bicicleta —de color rojo— y se la lleva sin mayores dificultades. En la secuencia también se observa que el ladrón actúa con rapidez, mirando a su alrededor antes de concretar el robo.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes aseguran que los episodios delictivos vienen en aumento en las últimas semanas. En ese sentido, reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones.

Hasta el momento, no trascendió si el delincuente fue identificado, aunque las imágenes ya se encuentran en manos de las autoridades para avanzar con la investigación.