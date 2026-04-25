El gremio de los médicos CICOP eligió autoridades hasta 2030

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El gremio de los profesionales de la Salud de la Provincia, CICOP, eligió en el acto eleccionario realizado esta semana a las autoridades del Consejo Directivo Provincial y de las Comisiones Directivas Seccionales para el período 2026-2030.
En los comicios llevados a cabo los días 22, 23 y 24 de abril resultó ganadora la Lista 10 de Junio “Unidad por la Salud Pública» con el 73% de los votos. La nómina se impuso en 80 Seccionales y de esta forma renovarán sus cargos los dirigentes Pablo Maciel y Silvana Scali.
En segundo lugar, se ubicó la Lista Pluricolor con el 27% de los sufragios.
Dada la amplia diferencia obtenida, la totalidad de los cargos del Consejo Directivo Provincial quedan en manos de la Lista 10 de Junio.
El proceso eleccionario se desarrolló con total normalidad, transparencia y un gran protagonismo de la militancia gremial en los hospitales, centros de salud y sedes de toda la provincia.
Desde CICOP destacaron "la defensa irrestricta de la salud pública y de los derechos de quienes la garantizamos todos los días".
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