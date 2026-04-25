Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

El gremio de los médicos CICOP eligió autoridades hasta 2030

El gremio de los médicos CICOP eligió autoridades hasta 2030
25 de Abril de 2026 | 11:30

Escuchar esta nota

El gremio de los profesionales de la Salud de la Provincia, CICOP, eligió en el acto eleccionario realizado esta semana a las autoridades del Consejo Directivo Provincial y de las Comisiones Directivas Seccionales para el período 2026-2030.

En los comicios llevados a cabo los días 22, 23 y 24 de abril resultó ganadora la Lista 10 de Junio “Unidad por la Salud Pública» con el 73% de los votos. La nómina se impuso en 80 Seccionales y de esta forma renovarán sus cargos los dirigentes Pablo Maciel y Silvana Scali. 

En segundo lugar, se ubicó la Lista Pluricolor con el 27% de los sufragios.

Dada la amplia diferencia obtenida, la totalidad de los cargos del Consejo Directivo Provincial quedan en manos de la Lista 10 de Junio.

El proceso eleccionario se desarrolló con total normalidad, transparencia y un gran protagonismo de la militancia gremial en los hospitales, centros de salud y sedes de toda la provincia.

Desde CICOP destacaron "la defensa irrestricta de la salud pública y de los derechos de quienes la garantizamos todos los días".

LE PUEDE INTERESAR

Revés para Cristina Confirman el decomiso de una gran parte de sus bienes

LE PUEDE INTERESAR

En plena interna, Kicillof asumió en el PJ y sale a buscar afiliados
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

Quiso vender un terreno en La Plata, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

La quema en una cantera alarmó hasta a una escuela

En plena interna, Kicillof asumió en el PJ y sale a buscar afiliados

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte: al paso, con pastelería y pocas mesas

Con la mira en la punta: Estudiantes recibe a Talleres

Algunos de los bienes que le ejecutarían a Cristina

Revés para Cristina Confirman el decomiso de una gran parte de sus bienes

Viaja a Córdoba: el Lobo tendrá a Conti como titular ante el Pirata

Un ciclón frente a la costa bonaerense descargará fuertes vientos este finde en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Revés para Cristina Confirman el decomiso de una gran parte de sus bienes

En plena interna, Kicillof asumió en el PJ y sale a buscar afiliados

El kirchnerismo pidió la libertad de Cristina con mensajes a la interna

Dos pelotazos en contra para “Chiqui” Tapia y Toviggino
Policiales
Choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó dada vuelta a metros del Parque Ecológico
Violencia de género en La Plata: detuvieron a un policía que golpeó a su pareja con su bebé en brazos
Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región
Delante de su hija, le apoyaron un arma en el pecho para asaltarlo
VIDEO. Dramático robo a dos alumnos que se dirigían a su colegio en Tolosa
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Elke Aymonino: “Me transformé en fan de Isa Kremer”
“La mancha”: Terror adolescente en la Repu
“Le dieron un correctivo”: picante comentario de Lozano sobre Wanda
Chechu Bonelli confesó que tras separarse estaba “tirada en el piso”
Información General
El Gobierno en la mira: rechazo generalizado por impedir el acceso de la prensa a la Rosada
Milei compartió en X una imagen hecha con IA de la periodista Luciana Geuna esposada
Los números de la suerte del sábado 25 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Deportes
Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Colapinto mañana domingo en Palermo
Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a tercera ronda en el Masters de Madrid
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horarios y transmisión
Con la mira en la punta: Estudiantes recibe a Talleres
El regreso de Tomás Palacios y los convocados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla