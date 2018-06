Hablemos de filosofía

Foucault, Marx y Nietzsche son algunos de los nombres que recorre el filósofo argentino es su reciente trabajo, “Filosofía en 11 frases”

| Publicado en Edición Impresa

En el libro “Filosofía en 11 frases”, el escritor y filósofo argentino Darío Sztajnszrajber propone distanciarse del lugar común que por repetición adoptaron ciertas ideas filosóficas y, a cabo de un modo personal ya característico, desestabilizar toda comprensión inmediata y sumergirse en la problematización filosófica.

“Hacer filosofía es recuperar la angustia existencial -define el autor del flamante libro-. Nada tiene que ver con las angustias cotidianas como que aumenten las tarifas de luz o gas, y tampoco con las angustias patológicas, sino con recuperar la conciencia de nuestro carácter. Esa angustia es lo que busca la filosofía: asumirnos contingentes y a partir de ahí generar un diálogo con todo ese sistema de certezas con el que vivimos, certezas que están para apaciguar la angustia. Lo que la filosofía ve es que detrás de ese apaciguamiento hay siempre instrumentaciones de poder, el poder siempre se ha aprovechado de las angustias existenciales, entonces buscamos trabajar contra ese poder reconciliándonos con la angustia como algo liberador”.

“Solo sé que no sé nada”, de Sócrates, “Pienso, luego existo”, de Descartes, “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, de Marx y “Donde hay poder hay resistencia”, de Foucault, son algunas de las once frases que desarrolla el filósofo para rescatar el valor deconstructivo de la filosofía y develar los intereses que se tejen detrás de “la supuesta normalidad con que se presentan ciertas formas”.

Ese recorrido filosófico está acompañado en el libro, editado por Paidós, de un texto de ficción que refuerza las disertaciones y el desglose de ideas que realiza Sztajnszrajber.

“Uno puede hacer filosofía siendo complaciente con el sistema vigente y utilizar las categorías de la filosofía para justificar el status quo -apunta Sztajnszrajber-, como hacen muchos pensadores no solo de la política, sino en general, como justificar una sociedad patriarcal o el capitalismo. Pero uno también puede tener una actitud que es la que me interpela y que Derrida llama deconstructiva: que todo el tiempo te estás, de algún modo, peleando con las formas que se presentan como normales, porque estás visualizando que detrás de esa supuesta normalidad hay intereses en juego. Y una vida llevada a través de esos ejes me parece que sería una vida más libre pero no necesariamente más feliz. Creo que la felicidad como ausencia de conflicto o de problema implica en algún punto cierta abdicación de la libertad. La libertad angustia, porque te hace dar cuenta de esas limitaciones en las que uno se ve de algún modo sumergido”.

“Hacer filosofía es recuperar la angustia existencial”

Darío Sztajnszrajber,

Filósofo, docente

Autor del libro “Para qué sirve la filosofía”, el filósofo que viene difundiendo a través de su programa televisivo “Mentira la verdad” y de ciclos en el Centro Cultural Konex, en escuelas, universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país su mirada del mundo a través de esta disciplina, explica que las frases elegidas son las que lo han interpelado en su búsqueda filosófica.

“Hay en las últimas décadas una compulsa entre una lectura más de apertura y una más conservadora -plantea el autor-. El conservadurismo siempre lo que provee es tranquilidad existencial porque ubica las cosas donde se debe y toda la narrativa de la grieta a la que estamos acostumbrados parte de esa misma lógica: los que están de los dos lados de la grieta se sienten cómodos, tranquilos y seguros porque saben quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. El tema es que, como dice Nietzsche, ‘mi mejor amigo también puede ser mi peor enemigo’”.