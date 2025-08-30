Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Los frentistas de la zona denunciaron que no pudieron dormir por el ruido y que no es la primera vez que pasa. Los reclamos por mayor control y operativos preventivos se mantienen vigentes

30 de Agosto de 2025 | 08:43

Escuchar esta nota

Durante la madrugada de este sábado, una caravana de decenas de motociclistas volvió a provocar preocupación entre vecinos de La Plata al ser vista realizando carreras, provocando explosiones de caño de escape y “picadas” sobre diferentes plazas de la ciudad. Los vecinos de la zona de Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Bosque, piden más controles. 

Todo sucedió al comienzo de este fin de semana, cuando un grupo de motos circulaba a gran velocidad, generando fuertes ruidos que interrumpieron el descanso de los vecinos del casco urbano platense. Pese a la presencia de algunos trabajadores del área de Seguridad local, no se registraron demorados, ni intervenciones policiales durante la secuencia hasta el momento.

En tanto, vecinos de la zona registraron los hechos con sus teléfonos celulares desde sus edificios y hasta en vehículos particulares, sumando evidencia a una problemática que, aseguran, se repite cada semana y hace años. “Siempre es de noche, se juntan en distintos puntos y hacen lo que quieren. Son ruidos terribles que no dejan pegar un ojo, no podemos descansar ni estar tranquilos”, relató un residente indignado.

A su vez, los frentistas de la zona denunciaron que no pudieron dormir por el ruido y que no es la primera vez que pasa. Los reclamos por mayor control y operativos preventivos se mantienen vigentes. Según testigos del lugar había camionetas de la Patrulla Municipal con las sirenas encendidas que no intervinieron.

Por último, cabe resaltar que las convocatorias de motociclistas comienzan por las redes sociales, se realizan de manera itinerante en diferentes sectores de la región, alterando el orden público y poniendo en riesgo la seguridad vial de otras personas. 

 

Grave accidente y dos motociclistas heridos en Arturo Seguí

VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor

 

 

 

