Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Impacto en la economía doméstica

La lista de aumentos que se vienen en septiembre

La lista de aumentos que se vienen en septiembre
30 de Agosto de 2025 | 00:51
Edición impresa

Los platenses usuarios del transporte público deben saber que a partir del lunes otra vez aumentará el precio del boleto, tal como viene sucediendo todos los meses. Según el esquema de “actualización tarifaria” definido por el Ministerio de Transporte bonaerense, desde el lunes viajar en colectivo en La Plata y la Región costará un 3,9% más.

La cartera confirmó el cálculo que ya se hacía desde mediados de mes, cuando se conoció la inflación de julio. El número final queda al sumarse el índice del 1,9% definido por el Indec, sumado un 2 por ciento.

Este nuevo incremento que alcanza al transporte público de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que se desarrollan en el AMBA se da “con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales”, señalaron desde la cartera provincial de Transporte.

Así, con el cambio de mes los valores de la tarifa plena en La Plata y la Región, y con la SUBE registrada, serán los siguientes:

-De 0 a 3 kilómetros: $576,61 (hoy $554,76).

-De 3 a 6 kilómetros: $629,47 (hoy $605,62).

LE PUEDE INTERESAR

El micro universitario amplía su recorrido

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: concursos literarios, coros, taller para niños

-De 6 a 12 kilómetros: $681,14 (hoy $655,34).

-De 12 a 27 kilómetros: $729,46 ($701,82).

-Más de 27 kilómetros: $769,73 ($740,57).

Mientras que en caso que la tarjeta no esté nominada los valores serán $916,80 (para un trayecto de 0 a 3 kilómetros), $1000,86 (de 3 a 6 kilómetros), $1.083,02 (de 6 a 12 kilómetros), $1.159,84 (de 12 a 27 kilómetros) y $1.223,88 (más de 27 kilómetros).

El septiembre también subirán otros componentes clave de la economía doméstica. Entre esos, la cuota de los colegios privados aumentarán 2,8%, que se suma al 11% del bimestre junio y julio.

También subirán las empresas de medicina prepaga: comunicaron a sus afiliados aumentos de cuotas de entre 1,4% y 1,9% en septiembre. La suba también aplica a los copagos.

A la vez, quienes uses vehículos deberán tener en cuenta el incremento en los impuestos a los combustibles. Está previsto que impacten en los valores de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.

Entre los servicios básicos, también habrá ajuste en la luz. El Gobierno definió el nuevo precio mayorista para la energía eléctrica, que quedará desde el lunes 1 en $13.554/MWh, con un alza de 0,5% sobre los vigentes. El nuevo valor se traslada a las boletas finales y se suma a otros costos de transporte y distribución, establecidos en la Revisión Quinquenal Integral (RQI) y que tienen incrementos mensuales en línea con la inflación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata

Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal

Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
+ Leidas

Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política

VIDEO. “La provincia necesita una revolución desde abajo hacia arriba”

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Últimas noticias de La Ciudad

El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa
Espectáculos
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Embarazada del ex: Juana Repetto volverá a ser mamá soltera
¿Emilia Attias, embarazada?: la verdad detrás de los rumores
Cruda amenaza de Icardi: “Voy por todo y contra todos”
Deportes
Quiere recuperar el liderazgo en Santiago
Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Russo quiere que todos viajen a Mar del Plata
“A Palmeiras no le debe gustar River como rival”
San Lorenzo recibe a Huracán en otra edición de un clásico caliente
Policiales
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
Información General
Mundo gamer: convoca a millones de argentinos
El picudo rojo, terror de las palmeras uruguayas, pone en alerta a la región
Usan drones basureros para limpiar el Everest
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla