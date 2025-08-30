La lista de aumentos que se vienen en septiembre

Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Los platenses usuarios del transporte público deben saber que a partir del lunes otra vez aumentará el precio del boleto, tal como viene sucediendo todos los meses. Según el esquema de “actualización tarifaria” definido por el Ministerio de Transporte bonaerense, desde el lunes viajar en colectivo en La Plata y la Región costará un 3,9% más.
La cartera confirmó el cálculo que ya se hacía desde mediados de mes, cuando se conoció la inflación de julio. El número final queda al sumarse el índice del 1,9% definido por el Indec, sumado un 2 por ciento.
Este nuevo incremento que alcanza al transporte público de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que se desarrollan en el AMBA se da “con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales”, señalaron desde la cartera provincial de Transporte.
Así, con el cambio de mes los valores de la tarifa plena en La Plata y la Región, y con la SUBE registrada, serán los siguientes:
-De 0 a 3 kilómetros: $576,61 (hoy $554,76).
-De 3 a 6 kilómetros: $629,47 (hoy $605,62).
-De 6 a 12 kilómetros: $681,14 (hoy $655,34).
-De 12 a 27 kilómetros: $729,46 ($701,82).
-Más de 27 kilómetros: $769,73 ($740,57).
Mientras que en caso que la tarjeta no esté nominada los valores serán $916,80 (para un trayecto de 0 a 3 kilómetros), $1000,86 (de 3 a 6 kilómetros), $1.083,02 (de 6 a 12 kilómetros), $1.159,84 (de 12 a 27 kilómetros) y $1.223,88 (más de 27 kilómetros).
El septiembre también subirán otros componentes clave de la economía doméstica. Entre esos, la cuota de los colegios privados aumentarán 2,8%, que se suma al 11% del bimestre junio y julio.
También subirán las empresas de medicina prepaga: comunicaron a sus afiliados aumentos de cuotas de entre 1,4% y 1,9% en septiembre. La suba también aplica a los copagos.
A la vez, quienes uses vehículos deberán tener en cuenta el incremento en los impuestos a los combustibles. Está previsto que impacten en los valores de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.
Entre los servicios básicos, también habrá ajuste en la luz. El Gobierno definió el nuevo precio mayorista para la energía eléctrica, que quedará desde el lunes 1 en $13.554/MWh, con un alza de 0,5% sobre los vigentes. El nuevo valor se traslada a las boletas finales y se suma a otros costos de transporte y distribución, establecidos en la Revisión Quinquenal Integral (RQI) y que tienen incrementos mensuales en línea con la inflación.
