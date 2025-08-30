Distinguen a la Municipalidad

El intendente Julio Alak presentó ayer los resultados del relevamiento realizado por la consultora Fix SA, afiliada a Fitch Ratings, una de las entidades más prestigiosas en el análisis de riesgo crediticio a nivel global. La Plata volvió a ocupar un lugar destacado en el escenario nacional, ya que se le otorgó a la Municipalidad la calificación A- a largo plazo y A2 a corto plazo en administración financiera, posicionándola como el municipio mejor calificado del país.

Este logro ubica a la capital bonaerense en el primer lugar a nivel nacional: lidera el ranking en la categoría de largo plazo, por encima de Mendoza, Rosario, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia, y comparte el primer puesto en la de corto plazo junto a la ciudad de Mendoza.