Deportes

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y dónde verlo

30 de Agosto de 2025 | 08:53

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y dónde verlo
30 de Agosto de 2025 | 08:53

Escuchar esta nota

Liga Profesional Argentina

14:45 San Lorenzo │ Huracán ESPN PREMIUM TNT SPORTS
17:00 Central Córdoba │ Estudiantes (LP) TNT SPORTS
17:00 Independiente Rivadavia │ Argentinos Jrs ESPN PREMIUM
19:15 Sarmiento (J) │ Rosario Central TNT SPORTS
21:30 Vélez │ Lanús ESPN PREMIUM

Fórmula 1

06:30 GP de Países Bajos: Práctica 3 DISNEY + PREMIUM
10:00 GP de Países Bajos: Clasificación DISNEY + PREMIUM

Premier League

08:30 Chelsea │ Fulham DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Sunderland │ Brentford DISNEY + PREMIUM
11:00 Manchester United │ Burnley DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:00 Tottenham │ Bournemouth DISNEY + PREMIUM
11:00 Wolverhampton │ Everton DISNEY + PREMIUM
13:30 Leeds United │ Newcastle DISNEY + PREMIUM

Colapinto cerró 20º en la tercera prueba del GP de Países Bajos: se viene la clasificación

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

Bundesliga de Alemania

10:30 Leipzig │ Heidenheim DISNEY + PREMIUM
10:30 Berder Bremen │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM ESPN 3
10:30 Hoffenheim │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM
10:30 Stuttgart │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM
13:30 Augsburg │ Bayern Munich DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Liga de España

12:00 Alavés │ Atlético Madrid DISNEY + PREMIUM ESPN 
14:00 Real Oviedo │ Real Sociedad DSPORTS / DGO
14:30 Girona │ Sevilla DISNEY + PREMIUM ESPN
16:30 Real Madrid │ Mallorca DSPORTS / DGO

Ligue 1 de Francia

12:00 Lorient │ Lille DISNEY + PREMIUM
16:05 Toulouse │ Paris Saint Germain DISNEY + PREMIUM

US Open 

12:00 Tercera Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 4
12:30 Tercera Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2
20:00 Tercera Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2 ESPN 3

Primera Nacional

13:10 Tristán Suárez │ All Boys TYC SPORTS
14:00 Chacarita │ Mitre (SdE) DSPORTS / DGO
15:30 Talleres (RE) │ Def. Unidos TYC SPORTS PLAY
15:30 San Telmo │ Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

Serie A de Italia

13:30 Bologna │ Como DISNEY + PREMIUM
13:30 Parma │ Atalanta DISNEY + PREMIUM
15:45 Napoli │ Cagliari DISNEY + PREMIUM ESPN 3
15:45 Pisa │ Roma DISNEY + PREMIUM 

Americup

17:40 Semifinal: Brasil │ Estados Unidos DSPORTS 2 / DGO
21:10 Semifinal: Argentina │ Canadá DSPORTS 2 / DGO TYC SPORTS

Primera B Metropolitana

18:45 Dep. Merlo │ Acassuso DSPORTS / DGO

Boxeo de Primera 

23:00 Walter Córdoba │ Yoel Peralta TYC SPORTS

Eredivisie de Países Bajos

11:30 Volendam │ Ajax DISNEY + PREMIUM
15:00 PSV │ Telstar DISNEY + PREMIUM

Top 12 de la URBA

15:10 Alumni │ Hindú DISNEY + PREMIUM
15:10 Buenos Aires │ Newman DISNEY + PREMIUM
15:10 CUBA │ SIC DISNEY + PREMIUM
15:10 Belgrano │ Regatas DISNEY + PREMIUM
15:10 CASI │ San Luis DISNEY + PREMIUM
15:30 La Plata │ Los Tilos DISNEY + PREMIUM ESPN 4

EFL Championship

11:00 Millwall │ Wrexham FOX SPORTS 2

Golf

07:30 Omega European Masters: Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM

Mundial de Vóley Femenino

07:00 Octavos de final: Italia │ Alemania DSPORTS + / DGO
10:30 Octavos de Final: Polonia │ Bélgica DSPORTS + / DGO

Ciclismo - Vuelta de España

11:00 Etapa #8 DISNEY + PREMIUM

Eurobasket

07:30 Lituania │ Alemania DSPORTS / DGO
09:00 Italia │ Georgia DSPORTS 2 / DGO
12:00 Francia │ Eslovenia DSPORTS / DGO
12:00 Letonia │ Serbia DSPORTS 2 / DGO
12:15 Chipre │ Grecia DSPORTS / DGO
14:30 Montenegro │ Finlandia DSPORTS / DGO
15:15 Turquía │ Polonia DSPORTS / DGO
15:30 Polonia │ Israel DSPORTS / DGO
15:30 España │ Bosnia DSPORTS 2 / DGO

IndyCar Series 

15:00 Nashville: Clasificación DISNEY + PREMIUM
18:30 Nashville: Práctica Final DISNEY + PREMIUM

MLB (Major League Baseball)

16:00 Milwaukee Brewers │ Toronto Blue Jays DISNEY + PREMIUM

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

