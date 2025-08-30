Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y dónde verlo

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
Llega Santa Rosa a La Plata pero antes habrá un sábado húmedo y con temperatura de primavera
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Colapinto cerró 20º en la tercera prueba del GP de Países Bajos: se viene la clasificación
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
VIDEO.- Quinto clásico: ahora será el turno de La Plata-Los Tilos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Los números de la suerte del sábado 30 de Agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI y último día de descuentos en supermercados: ¿cuál aplica en La Plata?
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Liga Profesional Argentina
14:45 San Lorenzo │ Huracán ESPN PREMIUM TNT SPORTS
17:00 Central Córdoba │ Estudiantes (LP) TNT SPORTS
17:00 Independiente Rivadavia │ Argentinos Jrs ESPN PREMIUM
19:15 Sarmiento (J) │ Rosario Central TNT SPORTS
21:30 Vélez │ Lanús ESPN PREMIUM
Fórmula 1
06:30 GP de Países Bajos: Práctica 3 DISNEY + PREMIUM
10:00 GP de Países Bajos: Clasificación DISNEY + PREMIUM
Premier League
08:30 Chelsea │ Fulham DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Sunderland │ Brentford DISNEY + PREMIUM
11:00 Manchester United │ Burnley DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:00 Tottenham │ Bournemouth DISNEY + PREMIUM
11:00 Wolverhampton │ Everton DISNEY + PREMIUM
13:30 Leeds United │ Newcastle DISNEY + PREMIUM
Colapinto cerró 20º en la tercera prueba del GP de Países Bajos: se viene la clasificación
Quiere recuperar el liderazgo en Santiago
Bundesliga de Alemania
10:30 Leipzig │ Heidenheim DISNEY + PREMIUM
10:30 Berder Bremen │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM ESPN 3
10:30 Hoffenheim │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM
10:30 Stuttgart │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM
13:30 Augsburg │ Bayern Munich DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Liga de España
12:00 Alavés │ Atlético Madrid DISNEY + PREMIUM ESPN
14:00 Real Oviedo │ Real Sociedad DSPORTS / DGO
14:30 Girona │ Sevilla DISNEY + PREMIUM ESPN
16:30 Real Madrid │ Mallorca DSPORTS / DGO
Ligue 1 de Francia
12:00 Lorient │ Lille DISNEY + PREMIUM
16:05 Toulouse │ Paris Saint Germain DISNEY + PREMIUM
US Open
12:00 Tercera Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 4
12:30 Tercera Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2
20:00 Tercera Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2 ESPN 3
Primera Nacional
13:10 Tristán Suárez │ All Boys TYC SPORTS
14:00 Chacarita │ Mitre (SdE) DSPORTS / DGO
15:30 Talleres (RE) │ Def. Unidos TYC SPORTS PLAY
15:30 San Telmo │ Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY
Serie A de Italia
13:30 Bologna │ Como DISNEY + PREMIUM
13:30 Parma │ Atalanta DISNEY + PREMIUM
15:45 Napoli │ Cagliari DISNEY + PREMIUM ESPN 3
15:45 Pisa │ Roma DISNEY + PREMIUM
Americup
17:40 Semifinal: Brasil │ Estados Unidos DSPORTS 2 / DGO
21:10 Semifinal: Argentina │ Canadá DSPORTS 2 / DGO TYC SPORTS
Primera B Metropolitana
18:45 Dep. Merlo │ Acassuso DSPORTS / DGO
Boxeo de Primera
23:00 Walter Córdoba │ Yoel Peralta TYC SPORTS
Eredivisie de Países Bajos
11:30 Volendam │ Ajax DISNEY + PREMIUM
15:00 PSV │ Telstar DISNEY + PREMIUM
Top 12 de la URBA
15:10 Alumni │ Hindú DISNEY + PREMIUM
15:10 Buenos Aires │ Newman DISNEY + PREMIUM
15:10 CUBA │ SIC DISNEY + PREMIUM
15:10 Belgrano │ Regatas DISNEY + PREMIUM
15:10 CASI │ San Luis DISNEY + PREMIUM
15:30 La Plata │ Los Tilos DISNEY + PREMIUM ESPN 4
EFL Championship
11:00 Millwall │ Wrexham FOX SPORTS 2
Golf
07:30 Omega European Masters: Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM
Mundial de Vóley Femenino
07:00 Octavos de final: Italia │ Alemania DSPORTS + / DGO
10:30 Octavos de Final: Polonia │ Bélgica DSPORTS + / DGO
Ciclismo - Vuelta de España
11:00 Etapa #8 DISNEY + PREMIUM
Eurobasket
07:30 Lituania │ Alemania DSPORTS / DGO
09:00 Italia │ Georgia DSPORTS 2 / DGO
12:00 Francia │ Eslovenia DSPORTS / DGO
12:00 Letonia │ Serbia DSPORTS 2 / DGO
12:15 Chipre │ Grecia DSPORTS / DGO
14:30 Montenegro │ Finlandia DSPORTS / DGO
15:15 Turquía │ Polonia DSPORTS / DGO
15:30 Polonia │ Israel DSPORTS / DGO
15:30 España │ Bosnia DSPORTS 2 / DGO
IndyCar Series
15:00 Nashville: Clasificación DISNEY + PREMIUM
18:30 Nashville: Práctica Final DISNEY + PREMIUM
MLB (Major League Baseball)
16:00 Milwaukee Brewers │ Toronto Blue Jays DISNEY + PREMIUM
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
