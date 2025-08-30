Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni

El diputado nacional Diego Santilli participó de la inauguración del local de “Ciudad Futuro” en La Plata, acompañando a la diputada provincial y candidata de La Libertad Avanza en la Octava sección, Julieta Quintero Chasman.

El evento, que contó con la presencia de referentes libertarios y del PRO, como el candidato a legislador Juan Osaba y el primer candidato a concejal, Juan Pablo Allan, se desarrolló en diagonal 74 entre 16 y 17 de la capital provincial. El dato llamativo es que no estuvo Francisco Adorni, quien encabeza la lista de diputados en la que aparece segunda Quintero Chasman.

“El 7 de septiembre vamos a arrasar en la Provincia y le vamos a ganar La Plata a Alak y a todo el kirchnerismo”, aseguró Santilli.

“Se termina el atraso y el abandono de Kicillof y van a ganar las ideas de la libertad, el trabajo y el esfuerzo”, aseguró Santilli.

En ese sentido, remarcó: “Por más que hagan operaciones y tiren piedras las ideas de la Libertad van a llegar a cada rincón de la Provincia”

Por su parte, Quintero Chasman, alineada en el esquema de Santilli dentro del PRO, cuestionó que “somos la capital de las tasas más altas de la Provincia, la capital de la inseguridad, la capital de la falta de inversión privada y la capital de los barrios abandonados y el maquillaje electoral”.

En el evento participaron además los candidatos a legisladores de la Alianza La Libertad Avanza, Matías de Urraza y Nicolás Morzone; y la candidata a concejal de La Plata, Soledad Pedernera, entre otros.