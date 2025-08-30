Grave accidente y dos motociclistas heridos en Arturo Seguí

Durante la noche de ayer viernes, un grave accidente entre dos motos, provocó que dos personas resultaran heridas, y tuvieran que ser trasladadas al Hospital.

El hecho tuvo lugar sobre la avenida Arana y 141, lugar donde dos motos colisionaron de manera brusca, y cayendo ambos conductores (hombre y una mujer), al suelo. La femenina se llevó la peor parte, aunque también el masculino recibió golpes en todo el cuerpo.

En tanto, en el lugar trabajaron efectivos del comando de patrullas, una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, y dos ambulancias del Same, quienes derivaron a los heridos al hospital.

El tránsito estuvo cortado en ambas manos, hasta bien entrada la madrugada.