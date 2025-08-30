Grave accidente y dos motociclistas heridos en Arturo Seguí

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO. "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
Llega Santa Rosa a La Plata pero antes habrá un sábado húmedo y con temperatura de primavera
Colapinto cerró 20º en la tercera prueba del GP de Países Bajos: se viene la clasificación
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
VIDEO.- Quinto clásico: ahora será el turno de La Plata-Los Tilos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y dónde verlo
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Los números de la suerte del sábado 30 de Agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI y último día de descuentos en supermercados: ¿cuál aplica en La Plata?
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante la noche de ayer viernes, un grave accidente entre dos motos, provocó que dos personas resultaran heridas, y tuvieran que ser trasladadas al Hospital.
El hecho tuvo lugar sobre la avenida Arana y 141, lugar donde dos motos colisionaron de manera brusca, y cayendo ambos conductores (hombre y una mujer), al suelo. La femenina se llevó la peor parte, aunque también el masculino recibió golpes en todo el cuerpo.
En tanto, en el lugar trabajaron efectivos del comando de patrullas, una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, y dos ambulancias del Same, quienes derivaron a los heridos al hospital.
El tránsito estuvo cortado en ambas manos, hasta bien entrada la madrugada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí