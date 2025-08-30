VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Grabaciones atribuidas a la hermana de Javier Milei potencian la polémica en medio de la causa por supuestas coimas en Discapacidad. Habrían sido tomadas en la Rosada
La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un ingrediente inesperado: dos audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval, el mismo medio que reveló las primeras grabaciones de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo.
En los fragmentos divulgados se escucha una voz, identificada como la de la funcionaria, que sostiene: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En otra grabación agrega: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
El periodista Mauro Federico, conductor del programa donde se publicaron las grabaciones, explicó que habrían sido tomadas dentro de una oficina oficial y que en total posee alrededor de 50 minutos de registros que aún no fueron difundidos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de fijar la primera posición oficial. “Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, señaló.
Al mismo tiempo, denunció una maniobra política: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada de desinformación, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.
🔴 EXCLUSIVO CARNAVAL: NUEVOS AUDIOS DE KARINA MILEI
🗣️ La secretaria general de la Presidencia fue contundente: "hay que estar todos juntos"
👀 Esta es solo "la puntita" de una gran cantidad de audios pic.twitter.com/df9s6Ze7O9— Carnaval Stream (@CarnavalStream) August 29, 2025
LE PUEDE INTERESAR
Eduardo Kovalivker le dio su celular a la justicia
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
La reacción fue respaldada por dirigentes libertarios. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, ironizó sobre el contenido de los audios: “El gran carpetazo a Karina es un audio donde pide que estemos todos juntos y que trabaja 28 horas por día. No pasarán”. En la misma línea, la funcionaria Macarena Alifraco apuntó contra quienes grabaron a la secretaria presidencial: “El operador de cuarta que grabó a Karina Milei diciendo que trabaja 14 horas por día debe laburar para La Libertad Avanza, sino no se explica. Qué cortitos son los kukas”.
Incluso desde la subsecretaría de Prensa, Javier Lanari se sumó a las acusaciones: “Operan, mienten, difaman, ensucian y embarran la cancha. Están desesperados porque saben que la gente les picó el boleto. No pasarán”.
El presidente Javier Milei también rechazó las versiones y vinculó las filtraciones con sectores opositores. En un encuentro con empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), afirmó: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”.
El mandatario recordó otras acusaciones que enfrentó desde su llegada a la política: “Inventaron que íbamos a vender candidaturas, que permitiríamos la venta de órganos, que los chicos podían comprar armas por internet. Incluso dijeron aberraciones como el incesto y la zoofilia. Siempre fue lo mismo”.
El contexto de las nuevas grabaciones es la investigación judicial por las denuncias de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que aseguró que existía un entramado de pedidos de coimas a proveedores de medicamentos. En sus audios mencionó a la droguería Suizo Argentina, a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Spagnuolo, amigo personal y exabogado de Milei, incluso relató que le informó al propio presidente sobre estas maniobras. Sus dichos derivaron en allanamientos a dependencias de la Agencia y a la sede de la droguería mencionada.
El nombre de Karina Milei ya había aparecido en esos registros, cuando Spagnuolo aludió a “un 3% para Karina”. Ahora, la aparición de los audios atribuidos directamente a la funcionaria refuerza las tensiones dentro del oficialismo y aumenta la presión sobre la Casa Rosada.
Por ahora, los fragmentos difundidos no comprometen a la secretaria general en la trama de presuntas coimas, aunque abren un escenario inédito: la eventual comprobación de que alguien grabó a la funcionaria dentro de la Casa Rosada.
La promesa de nuevas filtraciones y la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires anticipan más turbulencias en un escándalo que, lejos de cerrarse, parece escalar cada día.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí