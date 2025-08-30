Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Grabaciones atribuidas a la hermana de Javier Milei potencian la polémica en medio de la causa por supuestas coimas en Discapacidad. Habrían sido tomadas en la Rosada

Aparecieron audios que serían de Karina Milei tomados en la rosada

30 de Agosto de 2025 | 02:15
La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un ingrediente inesperado: dos audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval, el mismo medio que reveló las primeras grabaciones de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo.

En los fragmentos divulgados se escucha una voz, identificada como la de la funcionaria, que sostiene: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En otra grabación agrega: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

El periodista Mauro Federico, conductor del programa donde se publicaron las grabaciones, explicó que habrían sido tomadas dentro de una oficina oficial y que en total posee alrededor de 50 minutos de registros que aún no fueron difundidos.

Reacción inmediata del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de fijar la primera posición oficial. “Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, señaló.

Al mismo tiempo, denunció una maniobra política: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada de desinformación, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Los audios de Karina Milei

La reacción fue respaldada por dirigentes libertarios. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, ironizó sobre el contenido de los audios: “El gran carpetazo a Karina es un audio donde pide que estemos todos juntos y que trabaja 28 horas por día. No pasarán”. En la misma línea, la funcionaria Macarena Alifraco apuntó contra quienes grabaron a la secretaria presidencial: “El operador de cuarta que grabó a Karina Milei diciendo que trabaja 14 horas por día debe laburar para La Libertad Avanza, sino no se explica. Qué cortitos son los kukas”.

Incluso desde la subsecretaría de Prensa, Javier Lanari se sumó a las acusaciones: “Operan, mienten, difaman, ensucian y embarran la cancha. Están desesperados porque saben que la gente les picó el boleto. No pasarán”.

Línea marcada por el Presidente

El presidente Javier Milei también rechazó las versiones y vinculó las filtraciones con sectores opositores. En un encuentro con empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), afirmó: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”.

El mandatario recordó otras acusaciones que enfrentó desde su llegada a la política: “Inventaron que íbamos a vender candidaturas, que permitiríamos la venta de órganos, que los chicos podían comprar armas por internet. Incluso dijeron aberraciones como el incesto y la zoofilia. Siempre fue lo mismo”.

Un trasfondo que crece

El contexto de las nuevas grabaciones es la investigación judicial por las denuncias de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que aseguró que existía un entramado de pedidos de coimas a proveedores de medicamentos. En sus audios mencionó a la droguería Suizo Argentina, a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Spagnuolo, amigo personal y exabogado de Milei, incluso relató que le informó al propio presidente sobre estas maniobras. Sus dichos derivaron en allanamientos a dependencias de la Agencia y a la sede de la droguería mencionada.

El nombre de Karina Milei ya había aparecido en esos registros, cuando Spagnuolo aludió a “un 3% para Karina”. Ahora, la aparición de los audios atribuidos directamente a la funcionaria refuerza las tensiones dentro del oficialismo y aumenta la presión sobre la Casa Rosada.

Por ahora, los fragmentos difundidos no comprometen a la secretaria general en la trama de presuntas coimas, aunque abren un escenario inédito: la eventual comprobación de que alguien grabó a la funcionaria dentro de la Casa Rosada.

La promesa de nuevas filtraciones y la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires anticipan más turbulencias en un escándalo que, lejos de cerrarse, parece escalar cada día.

 

