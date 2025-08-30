Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Campaña violenta: la Provincia retrucó a Patricia Bullrich y le pidió que "si tiene pruebas para denunciar que lo demuestre"

30 de Agosto de 2025 | 09:54

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al clima político y social en torno a los recientes hechos de tensión y apuntó contra los discursos agresivos que, según advirtió, provienen desde el propio Gobierno nacional.

“Nosotros condenamos cualquier actitud violenta por cualquiera de las partes, pero también condenamos los discursos de odio y las provocaciones. Me parece que ninguna cosa corresponde. Creemos en la democracia, en las instituciones democráticas y en que todas las discusiones se tienen que dar con respeto y con argumentos”, afirmó en declaraciones radiales.

En ese sentido, Bianco cuestionó el tono que utilizan funcionarios nacionales, incluido el propio presidente Javier Milei. “Del otro lado tenemos al Presidente, sus ministros y sus candidatos que se la pasan insultando al gobernador, a la gente, a los discapacitados, etcétera. Me parece que no es un lindo ejemplo, ni una forma de encarar una discusión democrática”, remarcó.

El funcionario bonaerense fue enfático al señalar que no debe justificarse la violencia en ninguna de sus formas: “Condenamos todas las expresiones de violencia, verbal, física y argumental. No se puede justificar la violencia después de la provocación, porque si no parece que se la está avalando”.

Además, rechazó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó al kirchnerismo con la organización de hechos violentos. “Lo que digo es que lo demuestre. Para eso es ministra de Seguridad de la Nación. Porque también escuché a Bullrich reconocer que la Policía de la Provincia de Buenos Aires actuó muy correctamente. Entonces, si tiene alguna denuncia para hacer, que la haga, que lo demuestre. Si no, es una acusación tirada al aire con cierto tinte electoral”, sostuvo Bianco.

Para cerrar, reiteró que “no corresponde ni insultar, ni provocar, ni menospreciar a los discapacitados, ni atacar al Presidente en ejercicio de la democracia y en su investidura presidencial. Todo eso está mal”.

