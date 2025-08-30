Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

Estudiantes visita esta tarde a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 17 por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por su parte, Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia. A su vez el partido será televisado por TNT Sports Premium y contará con la transmisión de FM La Redonda 100.3.

El Pincha viene envalentonado y quiere seguir así. En cuanto a lo deportivo vienen siendo días importantes, ya que consiguió la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante el poderoso Flamengo. A su vez, hay que sumarle que en la fecha anterior derrotó en condición de local 1-0 a Aldosivi. Victoria que lo ubicó como líder de la zona A del campeonato.

Siguiendo esta línea, Estudiantes se encuentra ubicado en lo más alto de su grupo con 12 puntos, uno más que su escolta Barracas Central. Es por eso, que los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán continuar por la senda del triunfo ante un buen posicionado, como lo es el Ferroviario, que está tercero con 10 unidades, y que tras un paso en falso del León, los santiagueños podrán superar esa marca.

Por otro lado, el objetivo estudiantil es no descuidar su lugar en la tabla anual. Actualmente, está a un punto de ingresar a la zona de Copa Sudamericana, lo que le suma más importancia al encuentro de esta tarde en Santiago del Estero. No obstante depende del resultado de Deportivo Riestra, y la idea es no perderle pisada al Malevo.

A pesar de esto, Estudiantes no tiene una parada fácil en el norte argentino, ya que si bien el negriblanco está cicatrizando la herida de la eliminación ante Lanús, por los octavos de final de Copa Sudamericana, el panorama en el certamen local es diferente y desalentador para los platenses. En este sentido, los dirigidos por Omar De Felippe vienen de una victoria contundente ante Belgrano en Córdoba por 3-0. Además, junto a River son los únicos dos equipos que de momento no perdieron en lo que va del Torneo Clausura. Hasta el momento Central cosechó 2 victorias y 4 empates. También es uno de los equipos menos goleados, ya que le convirtieron 4 goles, y a su vez, de los más goleadores con 8 tantos, con Gastón Verón como máximo artillero del equipo con 3 goles.

En relación con los futbolistico, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez sabe de la importancia del encuentro y no pretende regalar nada. Pero a su vez, entiende que el factor físico es primordial, por lo cual no descarta realizar modificaciones para no seguir sobrecargando a jugadores que arrastran cansancio y varios partidos, pese a que tendrá varios días de presentación antes de recibir a River y posteriormente medirse ante Flamengo por Libertadores.

De esta forma, en principio las posibles rotaciones pasarían por el mediocampo y el ataque, teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad. Es por eso, que se podría dar la vuelta del volante Ezequiel Piovi a la mitad del terreno. En relación con la zona ofensiva, quién podría descansar es el Tanque de Magdalena Guido Carrillo que viene de realizar un gran desgaste físico ante Aldosivi. De darse la modificación, el que ingresaría sería Lucas Alario. A su vez, volverían Edwin Cetré y Tiago Palacios.

De la vereda de enfrente está Central Córdoba, que en los últimos días recibió la buena noticia de que podrá contar con futbolistas que venían siendo baja por lesiones. De este modo, los que se suman son Santiago Moyano, Lucas Abascia y Fernando Martínez, quienes habrian sufrido: un traumatismo en la rodilla izquierda, en el tobillo derecho y una sobrecarga muscular, respectivamente. En cuanto a la estructura inicial, el veterano de Malvinas analiza repetir el mismo equipo que derrotó 3-0 a Belgrano en la Docta.

Con River juega el sábado

La Liga Profesional de Fútbol informó las próximas tres fechas del torneo Clausura y la principal novedad para Estudiantes es que recibirá a River el viernes 13 de septiembre a las 19 horas, luego hará lo propio con Defensa y Justicia el lunes 22 (tres días antes de recibir a Flamengo por la Copa) y luego visitará a Newell’s el martes 30/ a las 19 horas.