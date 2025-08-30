VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ciudad de La Plata podría dar un paso hacia la modernización de su señalética vial con la incorporación de pasos peatonales tridimensionales (PP3D). Esta técnica, que ya se usa en diversas partes del mundo, desde Islandia hasta ciudades de China, Francia y España, promete una mejora sustancial en la seguridad de los peatones.
El proyecto, impulsado en el Concejo Deliberante por la concejal Yanina Sánchez, contempla la instalación de estas sendas en un punto neurálgico del tránsito: la Avenida 7, antes y después de su intersección con la calle 49. Para complementar la medida, se colocarán señales verticales de “Atención” a 30 metros de cada cruce, alertando a los conductores sobre el nuevo sistema.
La efectividad de esta señalización radica en una ilusión óptica. Las franjas blancas de los pasos peatonales parecen sobresalir del asfalto, un efecto visual que lleva a los conductores a reducir la velocidad de forma instintiva, aumentando la precaución al aproximarse a la senda.
La esquina propuesta es parte de un corredor central del tránsito por el Centro y tiene varios antecedentes de incidentes viales asociables con la imprudencia y el exceso de velocidad. A comienzos de agosto de 2024, fue escenario de un choque en el que murió una médica de 41 años, que iba como acompañante en un vehículo.
“Este proyecto busca mejorar la seguridad vial con herramientas innovadoras, para cuidar la vida de los peatones y concientizar a los automovilistas”, señaló la concejal Sánchez, destacando que el método no genera riesgos adicionales y, por el contrario, contribuye a la prevención de accidentes.
El recurso ya se usa en el país, en las ciudades de San Pedro y Salta. Según la iniciativa, el estampado requiere la contratación de empresas especializadas en la técnica.
LE PUEDE INTERESAR
La lista de aumentos que se vienen en septiembre
LE PUEDE INTERESAR
El micro universitario amplía su recorrido
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí