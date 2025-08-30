Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica

La senda genera una ilusión óptica de desnivel en el pavimento / el dia

La ciudad de La Plata podría dar un paso hacia la modernización de su señalética vial con la incorporación de pasos peatonales tridimensionales (PP3D). Esta técnica, que ya se usa en diversas partes del mundo, desde Islandia hasta ciudades de China, Francia y España, promete una mejora sustancial en la seguridad de los peatones.

El proyecto, impulsado en el Concejo Deliberante por la concejal Yanina Sánchez, contempla la instalación de estas sendas en un punto neurálgico del tránsito: la Avenida 7, antes y después de su intersección con la calle 49. Para complementar la medida, se colocarán señales verticales de “Atención” a 30 metros de cada cruce, alertando a los conductores sobre el nuevo sistema.

La efectividad de esta señalización radica en una ilusión óptica. Las franjas blancas de los pasos peatonales parecen sobresalir del asfalto, un efecto visual que lleva a los conductores a reducir la velocidad de forma instintiva, aumentando la precaución al aproximarse a la senda.

La esquina propuesta es parte de un corredor central del tránsito por el Centro y tiene varios antecedentes de incidentes viales asociables con la imprudencia y el exceso de velocidad. A comienzos de agosto de 2024, fue escenario de un choque en el que murió una médica de 41 años, que iba como acompañante en un vehículo.

“Este proyecto busca mejorar la seguridad vial con herramientas innovadoras, para cuidar la vida de los peatones y concientizar a los automovilistas”, señaló la concejal Sánchez, destacando que el método no genera riesgos adicionales y, por el contrario, contribuye a la prevención de accidentes.

El recurso ya se usa en el país, en las ciudades de San Pedro y Salta. Según la iniciativa, el estampado requiere la contratación de empresas especializadas en la técnica.